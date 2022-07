“E’ stato bello conoscerti”: Un Posto al Sole, ci lascia il protagonista più amato di tutti

Quello che sta succedendo in queste ore tra lo staff di Un Posto al Sole ha dell’incredibile, i fan sono senza parole ed il motivo è allucinante.

Un Posto al Sole è la fortunata fiction Rai che da circa tredici anni tiene compagnia milioni di italiani in prima serata. La produzione è attiva e combattiva come il primo giorno di riprese e lo staff, specie gli attori, hanno creato tra di loro un rapporto indissolubile. Inizialmente la fiction venne lanciata in sordina ma poi, dopo qualche puntata, l’interesse per le vicende e gli intrighi si è fatto sempre più vivo.

Anno dopo anno, Un Posto al Sole ha conquistato milioni di spettatori che ancora oggi sono desiderosi di conoscere come andranno a finire i vari intrecci che si sono creati durante le puntate. Se un Posto al Sole da, un Posto al Sole toglie, molti attori che hanno trovato notorietà grazie al piccolo schermo, una volta lasciato il programma hanno visto la loro carriera cadere a picco altri invece hanno spiccato il volo.

Tutti dicono addio al più amato tra gli attori, ecco di chi si tratta

Nella vita si sa, le cose cambiano e spesso anche in fretta, ma questa notizia è un fulmine a ciel sereno e molti fan stentano a crederci. Purtroppo è successo davvero e a quanto pare non si torna indietro, lui, l’attore più amato, ha deciso di lasciare Un Posto al Sole.

Stiamo parlando di Amato D’Auria che interpreta Vittorio Dal Bue, una decisione sofferta che l’attore spiega con un ciao in un post di Instagram. La motivazione sicuramente è stata ben ponderata ma il vuoto che Amato D’Auria lascia nei suoi fan è enorme: “E il personaggio per me più talentuoso e che crescerà come attore tantissimo”, scrive una fan che lo saluta.

Naturalmente ci auguriamo il meglio per l’attore che sicuramente avrà modo di eccellere nel mondo dello spettacolo in altri contesti.