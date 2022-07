Primark a Napoli, l’apertura che tutti stavano aspettando: tutta la verità

Primark aprirà in Campania? Dopo anni arriva la sconvolgente verità, gli abitanti del posto sono senza parole, ecco che cosa succede.

I campani stanno aspettando da anni l’apertura di Primark, noto brand di abbigliamento low cost famoso in tutto il Mondo. Sono trascorsi per l’esattezza 2 anni da quel favoloso annuncio, ma ad oggi nulla di fatto. Sembrava quasi tutto pronto, anche il punto strategico per la nuova attività ovvero il Centro Campania. Purtroppo con l’avvento del Covid-19 le cose sono cambiate, al posto di Primark è nato un centro vaccinale.

Nell’ultimo periodo con la conclusione della campagna vaccinale il locale è stato sgomberato da presidio sanitario e finalmente sono iniziati i lavori di rifacimento dello store, ma per qualche cavillo ecco che lo stato di avanzamento dell’opera è stato bloccato. Quindi nessuna traccia di Primark al Centro Campania? Ecco le ultimissime in merito.

Primark, non è ancora detta l’ultima parola

Niente paura, Primark aprirà al Centro Campania, quando? Tra qualche mese! L’inaugurazione ci sarà entro fine anno. In quale store? Non si da dal momento che al posto di Primark è stato piazzato H&M in quattro e quattr’otto.

Naturalmente la notizia ha spiazzato i consumatori, specie quelli che aspettavano la nuova apertura. Dalle varie supposizioni Primark aprirà al posto di H&M ma sulla questione nulla è certo. Quindi che fare? Attendere che le cose vadano avanti. Naturalmente le promesse vanno mantenute e si spera che entro il 2022, così com’era stato annunciato ad inizio anno, Primark possa inaugurare uno store al Centro Campania.

La notizia della nuova apertura si è diffusa a macchia d’olio, il nuovo negozio ha bisogno di personale e le candidature sono state aperte fin da subito, ovvero da gennaio di quest’anno. Ovviamente vi terremo aggiornati sulla faccenda che sta incuriosendo tutti i campani. Primark è un brand molto apprezzato che utilizza materiali green per realizzare i suoi capi di abbigliamento sempre alla moda e sempre perfetti per ogni occasione.