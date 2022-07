Il vestitino di Kate Middleton alla partita di Sinner e Djokovic strega i presenti: “di stucco” i due avversari dopo l’inattesa visione.

È tutto pronto per l’inizio del quarto di finale a Wimbledon. Il match dà finalmente il via al suo conto alla rovescia quando, all’improvviso tra gli spalti, si scorge la presenza della duchessa di Cambridge, Kate Middleton. Letteralmente “di stucco“: i presenti.

Nella diretta, ora, che vede sfidarsi Sinner e Djokovic si sente il peso delle molteplici emozioni dovute al loro elegante confronto. Di fronte a colei che si è dimostrata essere, a più riprese, la reale protagonista di una delle partite di tennis più attese del corrente periodo, tra gli spalti si è immediatamente iniziata ad avvertire un’ambigua tensione.

Kate Middleton alla partita di Sinner si presenta cosi: il vestitino che ha stregato tutti – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Luisa Ranieri lo ha ammesso senza peli sulla lingua: “non me ne preoccupo nonostante tutto”

Mentre in campo, a Londra, si inizia ad assistere al gioco di uno dei migliori tennisti italiani, l’appena ventenne e agilissimo Jannik Sinner, contro l’altrettanto temuto nativo di Belgrado, Novak Djokovic, si fa largo tra i presenti la nuova protagonista dell’evento. Nonché da sempre fedele al suo sport preferito.

La classe non è mai mancata alla duchessa. La quale, nonostante in passato le fosse stato imposto il divieto di assistere a una partita nell’ormai lontano 2013, avrebbe sempre presieduto a Wimbledon portando con sé tutto il suo entusiasmo. Stavolta però, la “strage di cuori“, avrebbe di gran lunga superato le attese.

Al fianco del duca di Cambridge, William, sorvolata con lui ufficialmente nozze nel 2011, la coppia in quest’occasione sembra essere più distante del solito da lui. Ma, in ogni caso, impeccabile. Entrambi hanno, infatti, mantenuto le tonalità di blu per assistere al match.

Eppure, ad aver trionfato senza possibilità di ritorno, scatenando finanche l’attenzione degli sfidanti in campo, sarebbe stato lo stesso abito indossato dalla meravigliosa Kate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Ballando ‘22-23”, tutto pronto per la nuova stagione: Milly si gioca la carta della sorpresa, novità in giuria

La duchessa ha optato per un vestitino in blu elettrico a pois bianchi. Tinta, a quanto pare, porta fortuna e già prediletta in importanti eventi mondani dalla bellissima Kate nel suo passato regale.