Zara, Kate Middleton lo compra li: costa pochi soldi e piace a tutti. I dettagli

Zara, Kate Middleton adora questo brand: non è la prima volta che indossa un suo capo. Ecco cosa ha scelto con i saldi estivi. Imperdibile

Tempi di saldi in tutte le grandi catene e anche nei negozi più piccoli. Settimane che permettono ai clienti di acquistare a prezzi scontati nella speranza di trovare il capo che maggiormente gli interessa. Gli acquisti durante i saldi schizzano sempre in alto tra chi fisicamente va in negozio e chi preferisce usare il canale online. Con un solo click il capo dei sogni arriva direttamente a casa senza uscire e fare lunghe file.

Tra gli amanti dello shopping e di una delle catene di abbigliamento più amate, c’è anche una donna molto in vista. È Kate Middleton, la moglie del principe William che va pazza per i capi di Zara, il brand internazionale di abbigliamento low cost.

A quanto pare la Duchessa di Cambridge compra tutto online. Nessun paparazzo l’ha mai beccata negli store Zara ma non è la prima volta che indossa alcuni abiti del marchio. La scelta che ha fatto di recente ha mandato su di giri tutti.

Zara, Kate Middleton lo sceglie in continuazione: ecco l’ultimo acquisto

Che Zara piaccia molto a Kate Middleton ormai è un fatto assodato. Più volte, infatti, è stata avvistata indossare alcuni capi della collezione e quando i suoi fan lo scoprono quel capo scelto dalla duchessa manda out of stock l’articolo nei magazzini del marchio.

Era successo con un paio di bermuda di jeans che la moglie di William aveva scelto per portare i suoi figli al parco. L’ultimo capo che tutti cercano e vogliono, invece, è una jumpsuit sempre del catalogo dal brand iberico.

Parliamo di una tutta che Kate ha indossato di recente, a maniche lunghe e dal colore decisamente estivo, in verde acqua, con scollo a V e cintura in vita. Una scelta di stile ma anche pratica e fresca per il periodo. Sul catalogo è prezzata 49.99 euro ma con i saldi estivi è possibile acquistarla a 29,95 euro. Ed ecco che è corsa a chi riesce ad averla.