“Io tradito da..” Gigi D’Alessio, la confessione agghiacciante. Dopo anni la verità

Gigi D’Alessio ed il tradimento: non aveva mai raccontato tutto questo. La confessione intima ha spiazzato tutti

30 anni di carriera festeggiati qualche settimana fa, una vita spesa per la musica ma anche un correre continuo per allontanarsi dai paparazzi che soprattutto negli ultimi anni non lo lasciano in pace nemmeno un attimo. Parliamo di Gigi D’Alessio e del grande concerto dedicato ai suoi fan per festeggiare la sua carriera e anche la sua città, Napoli, che per prima ha creduto in lui e l’ha sostenuto.

Poi però immancabile c’è il gossip che parla di una sorta di veto che il cantante avrebbe messo nell’organizzazione dell’evento nei confronti della sua ex compagna, Anna Tatangelo che nonostante gli anni passati accanto, anche in musica, non doveva nemmeno essere nominata.

Oggi Gigi è felice accanto a Denise Esposito, la sua giovane compagna che l’ha reso padre per la quinta volta. Uno sfogo però ha messo le cose in chiaro. Dopo anni la verità sul tradimento. Una confessione che ha lasciato di stucco.

Gigi D’Alessio ed il tradimento: le sue parole

Gigi D’Alessio ha cercato da sempre di proteggere la sua vita privata e la sua famiglia dai riflettori. Fin dai tempi del suo primo matrimonio. La relazione con Anna Tatangelo poi ha fatto saltare gli equilibri ed il gossip si è scatenato senza mai più fermarsi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Elisa Isoardi splende tra il Web, le FOTO del fisico mozzafiato: ha davvero quasi 40 anni?

Anche oggi a quasi due anni di distanza dalla loro separazione, il gossip su di loro incalza parlando di come i rapporti non sarebbero rimasti per nulla pacifici, anzi, con tensioni vibranti e spesso evidenti. Tra il veto per la cantante di Sora al concerto per i suoi trent’anni di carriera e la questione mantenimento nei confronti di Andrea, i rapporti sembrano non essere per nulla pacifici.

E proprio una confessione da parte del cantante ha fatto pensare alla sua ex. Gigi, infatti, ha parlato di “tradimento”. Lo ha fatto nella trasmissione di Francesca Fialdini “Da noi.. a ruota libera” confessando: “Mi ritengo una persona molto generosa e uno che dà tutto sé stesso agli altri, proprio per questo sono stato tradito”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> La nota attrice italiana insorge e rivela: “Ho abortito a 17 anni, lui non era…”. Allucinante!

Che il riferimento sia alla Tatangelo? In molti l’hanno interpretata come una frecciatina verso la ex, anche se l’artista napoletano non ha fatto nessun riferimento.