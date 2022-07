Rita Dalla Chiesa, dall’addio a Frizzi alla riscoperta dell’amore: ecco chi è il fortunato

Rita Dalla Chiesa, ma che succede? Dopo tanti anni ha trovato l’amore? Ecco la verità sulla nota giornalista ed il suo cuore

Rita Dalla Chiesa è una donna eccezionale, colta, piena di risorse, che non si è mai fatta abbattere dagli esiti che la vita le ha riservato. Un privato non facile quello della giornalista che per via del suo nome e della sua esposizione mediatica non ha potuto nascondere mai nulla.

Prima l’addio tragico al suo caro papà, uomo integerrimo e servitore fedele per lo stato, che fu assassinato insieme alla mamma, poi altre tristi vicende. Dalla separazione dal caro marito Fabrizio Frizzi e poi anche a lui l’ultimo saluto, Rita ne ha passate tante. I due erano rimasti in ottimi rapporti e la morte del presentatore per la donna ha rappresentato un’altra ferita al cuore.

Rita Dalla Chiesa nonostante non abbia un programma suo da anni è un personaggio che fa sentire la sua voce, sia in tv chiamata molto spesso come opinionista che sui social attraverso i quali commenti di giorno in giorno gli accadimenti più importanti.

Ed ecco che i più attanti non si sono fatti scappare, già un anno fa, un commento che ha molto insospettito. La Dalla Chiesa aveva fatto un apprezzamento pubblico ad un collega che aveva fatto partite il gossip. “Ecccche gi vuoi dire?” aveva scritto sotto il cambio look di uno degli uomini più amati del piccolo schermo aggiungendo un cuoricino.

Che si sia invaghita di lui? Parliamo del bel Alberto Matano, il conduttore del “La vita in diretta”. I due in verità sono molto amici e anche se lo scorso anno l’omosessualità del giornalista non era stata ancora propriamente dichiarata, i più maliziosi avevano pensato ad un interessamento da parte di Rita.

Nulla di tutto questo. Sappiamo che Matano ha da poco sposato il suo compagno di lunga data Riccardo Mannino. Ormai non si nasconde più e proprio nel momento in cui lui ha fatto il suo coming out televisivo Rita Dalla Chiesa lo ha sostenuto scrivendo: “Ci sono giornate che ti regalano un’emozione fortissima. Oggi a @vitaindiretta ho amato più di sempre Alberto Matano, e il suo bisogno di difendere tutte quelle persone e quelle famiglie che, da ieri sera, sono state lasciate sole a combattere una battaglia che speravano di vincere”.

Una dichiarazione per un amore fraterno e platonico che c’è tra i due da tantissimo tempo, nulla di più.