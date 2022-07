Romina Power vs Loredana Lecciso, parte la sfida a colpi di bikini ma la sentenza del popolo del web è lapidaria: chi l’avrà spuntata tra le due?

Albano e Romina o Albano e Loredana? Questo l’eterno dilemma che attanaglia i followers del cantante di Cellino San Marco, che in tanti anni di carriera non hanno mai smesso di interessarsi alle vicissitudini di Carrisi, specie a quelle riguardanti il suo privato.

Dopo una relazione di quasi trent’anni con l’artista di origine statunitense, che lo ha reso papà di quattro figli, il cantautore ha conosciuto l’affascinante Loredana Lecciso, 29 anni più giovane di lui, alla fine degli anni Novanta. Dall’unione con la showgirl, Albano ha avuto altri due figli.

Nel corso della sua lunghissima carriera, i fan si sono più volte schierati dalla parte dell’una o dell’altra; Romina e Loredana, dal canto loro, sono sempre state due figure indispensabili per Carrisi. Ma chi è davvero la preferita del pubblico? La sentenza parrebbe essere arrivata proprio sotto alcuni scatti che le ritraggono in bikini: non sembrano esserci molti dubbi su chi sia la più affascinante tra le due…

Romina e Loredana, parte la sfida a colpi di bikini. Il verdetto è lapidario: “non può competere!” – FOTO

La sfida tra Romina e Loredana, pur essendo una sfida di vecchia data, continua a mettere i fan di Albano Carrisi gli uni contro gli altri. Su chi sia la più sensuale tra le due – e dunque la più adatta ad affiancare l’artista di Cellino San Marco -, i followers sembrerebbero non avere alcun dubbio.

La risposta è infatti arrivata sotto gli scatti postati da alcune fanpage che si occupano del cantante. Si tratta di scatti che ritraggono la Lecciso e la Power in bikini. Le immagini, che risalgono ovviamente al passato, sembrerebbero aver riacceso la sfida tra le donne più importanti per Albano. La sentenza da parte del popolo del web, a questo proposito, è stata lapidaria.

“Romina è perfezione e purezza“, “Loredana non può competere con la bellezza naturale della Power“: pochi dubbi, di fatto, su chi sia la donna adatta ad Albano. Gli ammiratori di Carrisi, a quanto sembra, non hanno affatto dimenticato la coppia formata dal cantante e dalla sua prima moglie, in cui continuano a credere nonostante tutto.