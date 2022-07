Le pazzie si sa, si fanno per amore, questa fan di Chiara Ferragni è innamoratissima dell’influencer e per lei fa una cosa davvero sconvolgente.

Chiara è una delle influencer più amate ed apprezzate sul web, la sua passione nata quasi per gioco l’ha resa, con non pochi sacrifici, la regina del mondo digitale, difatti è grazie alla sua intuizione se oggi possiamo parlare di imprenditrice digitale.

Inizia la sua carriera con un blog di moda, gradino dopo gradino è riuscita a scalare la vetta del successo diventando l’influencer per eccellenza, colei che ha dato il via a questa nuova professione quando Instagram era ai suoi albori ed iniziava a comparire sui primi smartphone.

E’ pazza di Chiara, ecco cosa fa questa fan per un suo “mi piace”

In queste ore è diventato virale un video su Tik Tok, una fan di Chiara Ferragni ha sfidato il web per duettare con l’influencer e quello che fa è dell’incredibile. “Se Chiara Ferragni duetta il mio video mi butto in piscina vestita“, scrive sulla piattaforma prima di mantenere la promessa.

Naturalmente il potere dei social è immenso e a Chiara arriva il video in oggetto, duetta con la sua fan che paga pegno e mantiene la promessa, si butta in piscina vestita con tanto di ciabatte. Cosa non si fa per amore! La cosa è stata commentata dagli altri utenti, tutti messaggi di approvazione per la giovane fan che ha realizzato un piccolo desiderio.

Chiara è una persona molto disponibile, per quanto la sua vita sia impegnata cerca di dare la giusta attenzione alle persone che le vogliono bene, fan o meno che siano. Questo affetto, anche se virtuale, fa piacere ricevere. Le richieste sono davvero tante, alcune più leggere di atre, tutti sperano in un duetto con Chiara, chissà se ne vedremo altri nel corso di questa pazza estate 2022.