Attimi di terrore a Buckingham Palace, le sorti della Regina Elisabetta hanno fatto preoccupare tutti. Scopriamo insieme cosa succede.

Nata a Londra il 21 aprile del 1926, Elizabeth Alexandra Mary, ovvero Elisabetta II, è la sovrana più amata degli ultimi tempi. Figlia maggiore del Duca di York, Elisabetta succede al padre Giacomo VI che diventa erede al trono nel 1936 anno in cui Edoardo VIII (fratello di Giacomo e zio di Elisabetta) abdica al trono.

Elisabetta diventa regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth a soli 25 anni (nel 1952), l’incoronazione avvenne nell’Abbazia di Westminster. Tutti amano Elisabetta II e sono interessati alle vicende, sempre movimentate, della famiglia reale.

La salute della Regina preoccupa tutti, ecco cos’è successo

Elisabetta II è un’istituzione in tutta la Gran Bretagna, negli anni si è fatta conoscere come una Regina buona, premurosa, attenta alle esigenze di tutti e a tratti anche divertente, rispettando sempre e comunque il protocollo reale. I social impazzano per i suoi outfit sempre colorati ed abbinati a fantastici cappellini.

In queste ore una notizia ha fatto tremare Buckingham Palace, una crisi di nervi contro William e Kate ha animato gli animi. Ma vediamo per quale motivo. Innanzitutto vi rassicuriamo del fatto che Elisabetta II si è ripresa e che ora sta bene, per fortuna la Regina ha una tempra forte e non sarà di certo una sgridata a suo nipote a buttarla giù.

La Regina ama molto William e Kate, qualcosa però è andato storto. Vediamo il Principe e la Duchessa spostarsi in tutto il Mondo per presenziare ad aventi di beneficenza e simile con l’aereo privato della Corona. Cosa che ad Elisabetta proprio non va giù vista la grave crisi economica che interessa il Paese ed il cattivo esempio che si da al popolo.

Inoltre la Regina non tollera che due eredi diretti al trono (William e George) viaggino insieme, questo perchè in caso di incidente e morte di un discendente il trono deve essere sempre e comunque preservato.

A parte queste piccole sfumature, Elisabetta è una nonna amorevole e piena di gioia verso i suoi nipoti che però spesso e volentieri la fanno tribolare.