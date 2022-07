Scoperta dopo un anno la causa della morte di Oriana Perri

È stata una puntura di zanzara la causa della morte di Oriana Pepper, 21 anni. L’insetto avrebbe provocato una gravissima infezione proprio sotto l’occhio, poi irradiatasi fino al cervello. Dopo circa un anno dal decesso un team di medici esperti ha reso noti i risultati delle analisi e dell’esame autoptico, in cui risulta che la giovane avesse una embolia celebrale aggravata dallo stafilococco aureo.

Stabilire la ragione della morte della giovane apprendista pilota Oriana Pepper, di soli 21anni, non è stato facile. Un caso più unico che raro, secondo i medici che hanno analizzato il quadro clinico. La causa del decesso era rimasta del tutto sconosciuta per più di un anno, ma ora sembrerebbe essere stata svelata la circostanza che ha portato alla scomparsa della ragazza. Una puntura di una zanzara nei pressi della zona oculare, che si sarebbe infettata e diffusa fino ad arrivare al cervello.

La triste vicenda ha stroncato vittima, di Bury St Edmunds nel Suffolk, una contea dell’Inghilterra dell’est, mentre era in viaggio in Belgio per poter partecipare alla seconda parte delle selezioni per diventare pilota della famosa compagnia aerea Easy Jet.

Un team di medici esperti ha, alla fine, stabilito e accertato la dinamica: la giovane dopo la puntura lamentava un forte fastidio all’occhio è un rigonfiamento sulla fronte. Recatasi in ospedale, aveva iniziato una cura antibiotica,del tutto inutile, dopo due giorni, infatti, è stata nuovamente portata in pronto soccorso in condizioni ancora più gravi.

Dopo poco la situazione si sarebbe fatta critica e passato un breve di ricovero sarebbe morta.

Durante l’esame autoptico è risultata la presenza di una embolia celebrale, accentuata da una infezione batterica molto rara conosciuta con il nome di stafilococco aureo.

«La puntura della zanzara le ha provocato una grave infezione, che ha poi infettato l’arteria carotide del collo fino all‘occlusione di un’arteria del cervello da parte di un embolo» hanno dichiarato i dottori.