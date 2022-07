Le due showgirl sono nuovamente state prese di mira per via dei bikini striminziti esibiti al mare: tutta colpa o anche invidia?

Chiamarsi Barbara D’Urso e Alba Parietti non è sempre garanzia di ottimo successo mediatico. Sono infatti due delle nostre showgirl nazionali con maggiore attrattività e capacità di catturare l’attenzione del pubblico per via della loro vita movimentata e il modo spesso scenografico di mettersi in mostra.

Così è stato anche con le recentissime foto che le due belle hanno pubblicato sui rispettivi social dove si sono mostrate come mamma le ha fatte, con qualche ruga in più rispetto l’anno scorso ma sempre con tanta voglia di giocare a sedurre (o far sorridere, o forse entrambi).

Peccato che però in men che non si dica entrambe sono state pesantemente criticate dagli haters, reagendo però in maniera del tutto diversa. Mentre Carmelita ha preferito il silenzio, Alba….

Barbarella e Alba Parietti, due icone in bikini: i fan si dividono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

La prima ha 65 anni mentre Alba 61. Nazionalità geografica diversa (Napoli e Torino) ma stessa procace generosa delle forme che nonostante il passare degli anni ancora sono quasi perfette e toniche. Entrambe amano esibirsi, merito anche del loro lavoro che negli anni ha insegnato ad essere disinibite e autoironiche.

Forse questo l’intento finale delle due donne che si sono mostrare sui rispettivi profili Instagram in bikini super seducenti con cui hanno inaugurato la loro estate italiana. Carmelita nella piscina della sua casa a Capalbio, con indosso un pareo bianco ed un cappello da cowgirl, con un gioco di vedo non vedo del seno e del lato B semi nascosto dall’acqua della vasca e i raggi del sole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Romina e Loredana, parte la sfida a colpi di bikini. Il verdetto è lapidario: “non può competere!” – FOTO

Alba invece all’interno della sua casa allo specchio si è svelata con indosso un costume intero sgambatissimo con apertura sull’addome e intrecciato al collo per chiudersi malizioso sul retro. Giocano e sorridono alla macchina fotografica che le immortala dive per un giorno, ma mentre Barbara ha scelto il silenzio verso chi la accusa nuovamente di premere troppo sull’acceleratore del ritocco, Alba non si è trattenuta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Bruno Barbieri teme di finire in ospedale: questa volta ha rischiato davvero grosso

Nonostante i tanti complimenti gli haters non sono mancati neppure a lei. “(…)Quindi ne evinco che se sono figa è ritoccato se faccio schifo, mi sono dimenticata di ritoccare”, ha risposto ad un giovane che l’accusava di essere ridicola. Terminerà mai questo odio gratuito verso il prossimo? Ad ognuno la libertà di decidere della propria vita e immagine.