“Chi è senza difetti scagli la prima pietra” Nancy Brilli, 58 anni in bikini è pazzesca – VIDEO

Nancy Brilli, prova costume superata o no? Il pubblico dei social non ha dubbi: le immagini dicono tutto

L’estate ci sta regalando ormai da settimane giornate di caldo perfette per andare in vacanza. C’è chi può e chi non può, anche nel mondo dei vip. Molti sono quelli che sono già partiti e molti altri si preparano. Tra questi c’è anche Nancy Brilli, la nota attrice che è pronta per andare in vacanza al mare, ma la prova costume?

Per tutti è un momento molto temuto. L’inverno e le velate restrizioni anche quest’anno non hanno aiutato tantissimo e gli occhi indiscreti dei paparazzi sono sempre pronti a catturare fisici statuari ma anche i difetti. Ecco che così Nancy Brilli fa una riflessione ad alta voce e la lancia in rete. Ce la farà lei a superare la prova costume? È degna del bikini? Il risultato è pazzesco.

Nancy Brilli e la prova costume, risultato magnifico: il VIDEO

Nancy Brilli si mostra per quella che è, una donna di 58 anni che si guarda allo specchio, in costume, e fa autoriflessione rendendola pubblica sui social.

Accende la fotocamera e si guarda, si tocca la pancia, i fianchi, poi si gira di spalle e controlla lo slip del bikini. A corredo del video esplicita il suo pensiero: “Il costume da bagno me lo metto, non me le metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età? – le mille domande che le frullano per la testa – Mi fotograferanno mentre salgo sbilenca sul gommone, mentre mi cambio con quello asciutto, sembrerò storta, vecchia, grassa, magra, cellulitica, moscia, sembrerò… uff….una vita, così” ammette l’attrice.

Prova ad immaginare i commenti che potrebbero nascere: “E guarda com’è senza trucco, e sarà tutta rifatta, e in fondo non è niente di che, però invece è ancora carina,e…” dice. Alla fine però si butta tutto alle spalle, mette da parte le paranoie, normalità per tutti, figuriamoci per una donna famosa come lei, ed invita tutti ad accettarsi per quello che si è.

“Sai che ti dico? Ho deciso – conclude – A me l’aria aperta piace, il sole fa bene alla schiena, e tanti saluti. Quanti si sono fatto questi stupidi problemi? Facciamo che basta così?”.

Per lei solo un’ovazione di complimenti perché davvero sfoggia un fisico da fare invidia. “Chi è senza difetti scagli la prima pietra” le dice un fan per incoraggiarla e chi la definisce: “spettacolare tu e costume magnifico!”.