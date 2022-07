“Ti sei vestita da pan di stelle” Ambra Angiolini, il vestitino attillato fa brillare gli occhi, che spettacolo – FOTO

La showgirl ha pubblicato uno scatto che la vede indossare una tutina aderente nera con stelline e apertura vertiginosa sul décolleté.

Sono ormai 30 anni che Ambra Angiolini lavora in tv, la stessa showgirl ha pubblicato in questi giorni vari scatti di lei al suo debutto a “Non è la Rai” quando ancora era una ragazzina timidissima ma con tanta voglia di crescere.

Ed è cresciuta molto bene visto che oggi è stata scelta anche come nuova giudice a “X Factor Italia”. Accanto a Fedez, Dargen D’amico e Rkomi si stanno combattendo in questi giorni le audizioni per reclutare in concorrenti che poi in autunno si scontreranno per far parte ufficialmente della squadra di Sky 1.

La showgirl in questi giorni frenetici non smette mai di condividere con i fan molti dei look scelti per presenziare ai casting in giro per l’Italia. L’ultimo postato poche ore fa è un inno agli anni Settanta ma con un tocco seducente superlativo! Vediamolo subito.

Ambra Angiolini tuta aderente e lato A in primo piano, che bomba!

