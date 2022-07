Soleil Sorge e la clamorosa polemica sulla festa di compleanno

Ancora polemiche che riguardano Soleil Sorge, personaggio che ha fatto molto parlare di sé, sia dentro la casa del GF VIP, sia una volta uscita fuori.

Questa volta la questione la vede coinvolta in una vicenda, che riguarda gli invitati al suo compleanno. La festa ha fatto particolarmente scalpore, perché a dire della influencer avrebbe voluto accanto solo pochi intimi, lasciando, quindi, a casa molti dei suoi compagni di avventura del reality.

Non sono mancate perciò le critiche e anche il disappunto di molti ex vipponi, ad altri invece l’accaduto è scivolato letteralmente addosso.

Ecco i commenti dei suoi ex coinquilini

Una delle primissime a commentare è stata Patrizia Pellegrino, che si è giustamente preoccupata di più di non essere stata chiamata per fare parte del cast di un programma TV “Mi spiace non esser stata invitata da Soleil ma soffro di più per non esser stata scelta a Tale e Quale”. Anche Nicola Pisu non l’ha presa benissimo e ha dichiarato “Sono triste per non essere stato invitato da Soleil. Scoprirlo dai social mi ha fatto male”.

Non poteva mancare il commento di Alex Belli, che ha affermato “Non c’è nessun “non invito”, la verità è questa. Eravamo e siamo in due parti completamente diverse. Se le ho fatto gli auguri? Neanche questo è rilevante. Nel senso che: io ho la mia vita, la mia donna. Lei la sua, con il suo uomo che finalmente abbiamo conosciuto tutti. Ho visto però che ha fatto una bellissima festa di compleanno e sono felice per lei”.

Ma come avrà reagito la festeggiata, Soleil Sorge? La ormai 28enne ha risposto ai suoi compagni con alcune storie Instagram e ha detto “Siete ufficialmente tutti invitati. Rido soprattutto perché non avrei mai potuto immaginare che al mio compleanno potesse scoppiare un invitation gate. No comment… alcune dichiarazioni sono veramente allucinanti ma soprattutto fake. D’altronde c’è chi non vede l’ora di cavalcare la qualunque per poter far parlare di sé ma il mondo è bello perché è vario. Ho invitato i miei amici più cari, molti non potevano esserci e alcuni mi avrebbe fatto piacere invitarli ma ho deciso di fare una festa molto intima”.