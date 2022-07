“Anche il gelato si squaglia”: allenamento rovente con Diletta Leotta. Il completino vietato ai deboli di cuore – VIDEO

Diletta Leotta affronta la sfida più difficile con un completino sportivo a dir poco rovente: il responso del suo pubblico social è letteralmente unanime

Non solo giornalista sportiva, ma anche conduttrice dal talento indiscusso e immenso. Diletta Leotta, che conosciamo come volto di punta dell’emittente Dazn, ha in realtà accumulato una moltitudine di esperienze televisive nel corso di questi ultimi anni.

Da quella di co-conduttrice al “Festival di Sanremo 2020” a quella di padrona di casa di “Striscia la Notizia”, seppur in veste eccezionalissima e per una sola puntata. Di certo, moltissime emittenti televisive sembrerebbero letteralmente contendersi la Leotta, che rimane fedelissima alla piattaforma Dazn.

Ora che la stagione calcistica sta affrontando un periodo di stop, come trascorre l’estate la giornalista sportiva più sensuale di sempre? Allenandosi e cercando di preservare un fisico tonico e atletico. Diletta, come dimostra il recente video apparso tramite Instagram, ha raccolto la sfida più difficile di tutte con grande entusiasmo e grinta. Avete già capito di che cosa si tratta?

Allenamento rovente con Diletta Leotta: il completino vietato ai deboli di cuore – VIDEO

Per vedere il VIDEO dell’allenamento di Diletta Leotta, vai su Successivo