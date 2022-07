Letizia Di Spagna appare nuovamente in pubblico dopo una lunga e preoccupante assenza, ma lo fa nel migliore dei modi: “incredibile”.

Dopo un lungo incontro con la Casa Bianca, sono trascorse quasi due settimane prima che Letizia di Spagna potesse nuovamente fare la sua comparsa sulle scene. Nell’intermezzo tra l’incontro con Joe Biden e Filippi VI e il successivo ritorno in penisola iberica, nei giorni consecutivi allo scambio, la Reine ha dovuto poi assentarsi dalle occasioni mondane.

La consorte di Spagna, impegnata per molti anni nel ruolo di reporter e redattrice, per canali, ad esempio statunitensi, come “CNN“, è legata sentimentalmente a Felipe di Borbone dal 2003.

Mentre, ad un’annualità di distanza dal loro fidanzamento ufficiale, riconduciamo l’emozionante giorno delle sue nozze. Sposatasi nel 2014, dunque, la Reina è da sempre nota ai suoi sudditi, quanto alla stampa e all’opinione internazionale, innanzitutto, come una regina aggraziatamente “fuori dagli schermi“. E così sarà, a quanto pare seguendo fedelmente tali pareri, anche per il suo ritorno.

Letizia Di Spagna dopo la malattia: il ritorno sulle scene che ha stupito

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessandra Celentano, spunta il VIDEO in intimo di 20 anni fa: “perché tutti sconvolti?” Fisico mostruoso

In queste ore si è tenuta un’importante conferenza nella città di Madrid. Letizia vi ha presieduto ufficializzando il suo ritorno sulle scene. E finalmente, purché mantenendo le dovute accortezze, ha continuato con gioia a tenere fede ai suoi impegni pubblici.

Bellissima nella sua semplicità, l’ex giornalista, è risultata negativa al Covid per la gioia dei suoi sudditi e ha sfoggiato per l’occasione un delicato tailleur dello colore del cielo.

È sicuramente una bella giornata, sembrano annunciare le immagini grazie alle quale è stato documentato l’arrivo di Letizia alla conferenza della FAPE, tenutasi ieri nella Capitale spagnola.

Inoltre pare che, durante il ricorrente e duraturo evento nonché pur sempre nel corso di queste ultime ore, Letizia abbia avuto anche un importante incontro. Svoltosi con la partecipazione di alcuni atleti nazionalmente impegnati negli sport paralimpici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Totti e Ilary, ecco com’è andata: “Entrambi ce l’hanno…”. La notizia sconvolge i fan, era l’inizio della fine

Tutto questo per assistere attivamente e produttivamente alla quinta giornata dedicata alla disabilità. Un’occasione alla quale Letizia di Spagna sembra tenere particolarmente e alla quale continua parteciparvi in ogni occasione.