Un video della coreografa Alessandra Celentano torna in auge sorprendendo i suoi fan. La domanda, poi, sorge spontanea.

La coreografa e insegnante, Alessandra Celentano, è una delle protagoniste del talent show dedicato alla musica e alla danza di Canale 5 dai primi anni Duemila. Alcune ore fa, su Tik Tok, un video è stato riproposto da una fanpage dedicata all’ex ballerina milanese. Un video, nel video, a dirla tutta. E sarebbe stata lei stessa, la prima, a rimanerne sorpresa.

La nata sotto il segno dello Scorpione ha partecipato a “Viva le Donne” e “Domenica In”, nel corpo di balletto, ed è stata direttrice artistica per un importante spettacolo di due suoi storici allievi, nonché poi divenuti protagonisti del mondo della danza. Grandi collaborazioni nei suoi anni di lavoro in tal universo e nel frattempo anche nei panni di Maître de ballet, ad esempio, al Teatro Della Scala o al Teatro San Carlo di Napoli. La coreografa ha inoltre partecipato più recentemente, e stavolta nel ruolo di concorrente nel 2014, al noto reality di “Pechino Express”, tramesso in onda nel corso di quell’annata su Rai 2.

Alessandra Celentano, spunta il VIDEO in intimo di 20 anni fa: “perché tutti sconvolti?” Fisico mostruoso

“Ma fa questo effetto a me?“, interviene inizialmente la conduttrice di “Amici”. Questo accade nel primo video, quando Maria De Filippi fa riferimento ad una cassetta misteriosa ricevuta nei giorni precedenti. Prima che inizi il secondo, riproposto invece poco dopo da quest’ultima, si nota invece la coreografa ammettere, interdetta alla conduttrice: “no, tu mi stai spaventando a morte“.

Dapprima la conduttrice, con sorpresa sua e del pubblico, avrebbe visto comparire anche sul volto dell’amica e collega un’espressione molto simile alla sua. “Sai quando ti casca, proprio…?“, ha infatti aggiunto nel frattempo sempre la De Filippi descrivendo con più enfasi la sua prima reazione, nel vedere la cassetta, quanto quella dell’altro collega al loro fianco. Nel mentre la tensione sembrava stranamente aumentare e stemperarsi al tempo stesso.

“È un regalo?” prova la Celentano, mentre il video sta per partire.

“Non lo so, vedi tu?” risponde la De Filippi, dandole solo un’occhiata e premendo il tasto play. Sullo schermo leggiamo allora su sfondo nero: “Casting Ballerine, Giugno 1994“.

“Perché tutti sconvolti?” consiglierà nel frattempo un fan tra i commenti al video. “Che altro posso dirvi” ha invece concluso lei. “Mi piace il tennis, adoro il mare“, aggiunge infine , e non senza l’ausilio di un sorprendente viaggio nel tempo, una dimostratasi “sempre mostruosamente bellissima” Celentano.