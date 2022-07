Camila Giorgi, dopo la delusione sul campo, si rifà sui social. Per lei una vera ovazione: impossibile resisterle con quel fisico

Camila Giorgi torna con le ossa rotte dal torneo numero 1 del tennis. La bella sportiva è stata segnata dallo stesso destino di Matteo Berrettini. Entrambi hanno portato a casa da Wimbledon 2022 delle delusioni. Ora che è calato il sipario si tirano le somme ma l’esito brucia e fa male.

Il rendimento della sensuale tennista sull’erba inglese nel corso delle due settimane appena passate è stato davvero poco lodevole con l’esito di una eliminazione davvero precoce. Ed ecco che Camila non è più la regina del tennis azzurro.

Solo per il momento? Di certo punta a riprendersi tutto, ecco perché per il momento ha deciso di fermarsi un attimo saltando il Wta 250 di Losanna ma è solo una pausa per arrivare in super forma al prossimo appuntamento di agosto.

Nel mentre con i suoi scatti che non passano mai in sordina sui social intrattiene il suo pubblico ed è subito estasi.

Camila Giorgi, il completino sporty da far perdere la testa: la FOTO

PER VEDERE LA FOTO DI CAMILA GIORGI VAI SU SUCCESSIVO