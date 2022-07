Benedetta Parodi sconvolge i fan, ecco cosa mangia in vacanza: chi se lo aspettava? Incredibile

La cuoca di Real Time si trova in vacanza con la famiglia in Sardegna e come suo solito sta informando giorno dopo giorno i fan sulle attività svolte (anche dietro i fornelli).

Si sa che le vacanze non sono fatte per stare dietro i fornelli tutto il giorno, ma per divertirsi e rilassarsi per recuperare le energie in vista del ritorno a lavoro.

Lo sa bene anche Benedetta Parodi che ha appena terminato le prime registrazioni della nuova stagione di “Bake Off Itali – Dolci in forno” che verrà trasmessa in autunno, ma che prevede ancora alcune puntate registrate nelle prossime settimane prima dello stop di agosto.

Ne ha quindi approfittato per andare nella sua amata Sardegna e festeggiare anche il 23esimo anni di matrimonio con Fabio Caressa sempre al suo fianco. La conduttrice non solo si è mostrata nel suo girono felice ma ha anche condiviso con i fan alcuni aspetti del dietro le quinte legato alla cucina. Sapete che cosa sta mangiando in questi giorni fuori casa?

Benedetta Parodi una di noi, lo fa sempre in vacanza

La conduttrice grazie alla sua visibilità mediatica è spesso a cena in ristoranti stellati di grande fama non solo a Milano. Quando però è in vacanza è una donna normale, con poco tempo e tanta voglia di divertirsi…e non in cucina!

Se per celebrare l’anniversario di matrimonio con Fabio e pochi intimi amici ieri si è cimentata con l’impepata di cozze e gli gnocchetti Malloreddu sardi, nei giorni scorsi, tra gite in gommone ed escursioni in montagna ha lasciato a casa a Milano la sua voglia di mettersi alla prova con grembiule e fornelli.

Ha infatti mostrato a più riprese nelle stories che per essere sbrigativa è andata al supermercato e ha comprato pane fresco e salumi con cui ha composto dei panini da consumare poi nei vari spostamenti.

Altre volte invece ha risolto il problema pranzi con paste fredde con tonno in scatola o verdura fresca appena saltata in padella con olio, sale e pepe.

Ha dato a tutte le massaie d’Italia un’immagine genuina e fresca, senza fronzoli e orpelli, in cui mostra come la praticità spesso prenda il sopravvento su tutto, anche se ti chiami Benedetta Parodi.