“Si è sposata e non canta più” Suor Cristina, la suora a nozze dopo “The voice”. Ecco con chi

Suor Cristina: dopo anni di successo è sparita dalla circolazione. Ecco perché dopo il matrimonio non si vede più

È stata un vero fenomeno tanto da rendere increduli i telespettatori. Con la sua voce ha stupito tutti e incuriosito chi non credeva fosse capace di tanto. Parliamo di Suor Cristina, la concorrente che nel 2014 al programma “The Voice” ha sbaragliato tutti ed è arrivata dritta in finale aggiudicandosi la vittoria.

Oltre la tunica, Suor Cristina ha mostrato delle doti pazzesche. Una voce eccezionale che ha catturato anche J-Ax che l’ha voluta nel suo team vedendoci molto lungo. Ha cantato canzoni del calibro di “One Love” e “Like a Virgin” e chi l’ha seguita difficilmente si toglie dalla memoria le sue performance.

Per diverso tempo, poi, la suora famosa si è vista in tv con diverse partecipazioni tra le quali anche “Ballando con le Stelle”. Ma adesso che fine ha fatto? Dopo le nozze si è allontanata dal piccolo schermo e dallo spettacolo, ecco perché.

Suor Cristina ed il matrimonio: tutta la verità

Ha trovato la felicità nel cuore e nell’anima Suor Cristina con il matrimonio. Chi è il fortunato? La suora dalle grandi doti canore ha detto sì a Dio avvicinandosi ancora di più a lui con i voti perpetui. L’8 settembre 2019 ha rinnovato la sua promessa di fede ed è entrata definitivamente nell’ordine delle Orsoline.

È questo il motivo che l’ha portata ad allontanarsi dalla televisione ed in un certo senso dal canto. È stata una scelta di vita la sua anche se aveva sempre detto che cantare per lei era sinonimo di fede. Poi però c’è stato un momento in cui ha dovuto fare una scelta: Cristina ha detto sì a Dio mettendo da parte il canto.

“Mi sono dovuta chiedere: possono la musica e la fede convivere? – ha raccontato in uno degli ultimi momenti pubblici – Questa è la domanda cruciale. Non è stato facile. La mia famiglia non aveva quel tipo di apertura”.

Tutto questo senza riserve e pentimenti. Suor Cristina si è detta felice rinnovando il suo amore a Cristo con il quale si è unita con ancora più amore e consapevolezza rispetto a prima.