Al Bano e Romina sono una delle coppie più amate ed apprezzate nel mondo dello spettacolo. Oggi una verità inaspettata lascia i fan senza parole.

I due artisti si sono conosciuti agli inizi degli anni ’60, quando Romina, dopo la morte del padre, si trasferisce con la madre e la sorella in Italia. La loro storia ha conquistato milioni di fan ed ancora oggi continua a far sognare.

Con non poche turbolenze i due si sposano, lei figlia di due attori di Hollywood, lui figlio di onesti contadini. La differenza di classe sociale, sottolineata molto a quel tempo, non è mai stata un problema. Romina ed Albano hanno sfidato il Mondo intero pur di stare insieme. Ma poi qualcosa è andato storto.

Al Bano svela una verità incredibile, ecco perché

non l’hanno fatto…

Era l’inizio del 1994, la primogenita Ylenia scompare e da quel momento non è stata più ritrovata, viva o morta. Questa disgrazia segna il declino della coppia che decide di separarsi. Solo nel 2013 si sono riavvicinati ed hanno ricominciato a cantare insieme per la gioia dei fan e di chi negli anni non hanno mai smesso di amarli.

Ultimamente, grazie anche ad alcune interviste, stiamo scoprendo dei retroscena davvero singolari della storia d’amore tra Romina ed Al Bano, lo spoiler di oggi riguarda la luna di miele.

Se Romina ha confessato come Al Bano in camera d’albergo dopo i concerti fosse petulante, ecco che Al Bano confessa qualcosa sul post matrimonio.

Non tutti sanno che i due artisti non sono partiti per il viaggio di nozze, il motivo? Avevano un solo giorno libero, visti i numerosi impegni lavorativi e si sono concentrati esclusivamente sul giorno del matrimonio. Sicuramente avranno avuto modo di vedere posti fantastici durante le tournée ma resta il fatto che il viaggio di nozze, Al Bano e Romina non l’hanno fatto.