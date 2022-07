La storia d’amore più bella tra i VIP sembra essere giunta a destinazione. La coppia sta per annunciare la separazione

Una storia d’amore che ha incantato e incanta gli italiani da sempre. Parliamo della storia d’amore tra Francesco Totti, il Campione dell’AS Roma e Ilary Blasi, conduttrice TV. Sembra proprio che la coppia abbia ufficialmente deciso di separarsi ma per l’ufficialità si attende il comunicato ufficiale. Si tratta di un amore da sogno che volge al capolinea, una storia lunga 17 anni e la costruzione di una famiglia amata da tutti.

La notizia circolava sul web e sui social da diversi mesi e le indiscrezioni sembrano ora molto più reali. Si apprende quindi che alle 19 è atteso un comunicato congiunto dalla coppia che ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle e chiudere così un rapporto sincerato da anni. La famiglia di spezza: i due hanno infatti tre figli Cristian, 16 anni Chanel 15 anni e Isabel di 7 anni.

Quando nel febbraio scorso Totti smentì le fake news sulla separazione

La loro separazione sembra quindi alle porte e i fan della coppia attendono di saperne di più. Sembra passato moltissimo tempo quando la coppia, nello scorso febbraio, aveva smentito la notizia che la loro separazione fosse imminente. Fu lo stesso Francesco Totti, il Capitano, a volerci mettere la faccia e con un video pubblicato sui social e che è arrivato ovunque prendeva posizione in merito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Royal Family, la Regina Elisabetta sbotta contro William e Kate: “Hanno infranto due regole. Inaccettabile”

A giugno scorso la coppia aveva festeggiato 16 anni di matrimonio e sembra impossibile che il loro sogno svanisca per sempre. Totti si era pronunciato così, dichiarando inaccettabili le accuse dei media nei confronti della coppia: “Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Harry, ennesimo scandalo per il duca di Sussex: neanche l’intervento della Regina lo ha salvato

Totti aveva, come sempre, difeso la sua famiglia e in particolare i figli, sotto i riflettori di media e social network: “Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione perchè di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati”. Ora la frase che colpì il web “Mi sono stancato di dover smentire” non sembra più veritiera.

IL COMUNICATO DI ILARY BLASI ALL’ANSA

Alla fine è arrivata l’ufficialità: Francesco Totti e Ilary Blasi non stanno più insieme. In un comunicato all’agenzia ANSA, Ilary annuncia la separazione dall’ex capitano della Roma: «Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia», scrive Ilary in una dichiarazione diffusa dalla sua agente.