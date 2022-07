Tutti amano Il Volo, ma questa figuraccia era inaspettata, i fan sono allibiti e purtroppo è successo, ma come hanno rimediato?

Tre tenori, tre nomi che stanno facendo la storia della musica italiana, un solo cuore. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in arte Il Volo, gruppo musicale nato nel 2009 durante la seconda edizione dello show televisivo Ti lascio una canzone. Dopo questa prima esperienza televisiva il neo gruppo attira l’attenzione di numerosi produttori, in poco tempo spopolano le classifiche nazionali ed internazionali della musica.

Le vicende legate ai ragazzi de Il Volo interessano milioni di fan che ogni giorno li seguono con interesse sui social e nei vari concerti. Lo spoiler di oggi ha dell’incredibile, si tratta di una figuraccia mai raccontata prima.

Il Volo, la gaffe che ricorderanno a vita

Da pochi giorni ha avuto inizio il tour estivo in onore del di Ennio Morricone ed è proprio con il Maestro che i tre tenori hanno fatto una grande figuraccia. Nessuno l’avrebbe mai immaginato ma l’aneddoto è successo davvero.

Sul palco con Piero, Ignazio e Gianluca anche i grandi della musica italiana, da Cocciante a Nina Zilli, tutti hanno avuto modo di omaggiare Morricone con le proprie voci all’Arena di Verona qualche giorno fa. Tra una canzone e l’altra ecco che partono gli aneddoti, immancabile anche quello del gruppo musicale.

Il trio ha conosciuto il Maestro nel 2010, ed erano impegnati nella registrazione del primo disco. Nella sala accanto c’era Ennio Morricone che lavorava ad un progetto ed ascoltava i tre ragazzi esordienti. Dopo aver terminato il lavoro Morricone invitò i ragazzi ad un suo concerto a Roma e l’emozione fu davvero tanta. Ad un certo punto, Gianluca ricevette l’attacco per poter cantare ma il suo cervello era annebbiato dall’ansia, dalla gioia e dalla paura. A quel punto chiede al Maestro: “Sei tu a darmi l’accatto?”. Ovviamente in questi casi il tu non è per niente appropriato ma il Maestro, capendo la situazione sorrise e rispose che ci avrebbe pensato lui.