Maria Laura De Vitis punta al Grande Fratello Vip

Dopo la delusione con Luca Daffrè è pronta a continuare il percorso televisivo

Ma la ragazza non sembrerebbe voler demordere, anzi, fosse per lei parteciperebbe volentieri ad un altro show di canale cinque; ovviamente stiamo parlando del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, argomento sopra al quale la ex naufraga ha dichiarato apertamente “Non nascondo che partecipare al Grande Fratello Vip è sempre stato il mio sogno. Lo guardavo fin da piccola e come reality è quello che più mi si addice. Mi piace raccontarmi, dare consigli e stare in compagnia. Non soffrirei la convivenza con altre persone. Potrebbe essere un’occasione ulteriore per farmi conoscere ancora meglio e per proseguire il mio percorso in televisione”.