Cristian Totti, la notizia del divorzio dei genitori rimbalza su tutti i giornali ma lui sembra pensare a ben altro: spunta la foto clamorosa!

L’ultima indiscrezione emersa circa la famiglia più chiacchierata del momento non sembrerebbe lasciare spazio a dubbi. Ilary Blasi e Francesco Totti, come anticipato dalle principali testate giornalistiche, starebbero per annunciare il divorzio dopo ben diciassette anni di matrimonio e quasi venti d’amore.

Secondo quanto rivelato dalle fonti, la coppia renderà pubblica la notizia attraverso un comunicato congiunto, che verrà condiviso attorno alle ore 19.00. Una vera e propria doccia fredda per milioni di persone che avevano continuato a sperare nella loro unione, nonostante i pettegolezzi di alcuni mesi fa li dessero già per spacciati.

Senza ombra di dubbio, in tutta questa situazione, a farne le spese saranno i tre meravigliosi figli della coppia: Cristian, Chanel e Isabel. Se la secondogenita, che sui social è ormai una star in piena regola, non si è ancora espressa in merito alla questione, suo fratello maggiore ha agito diversamente. La foto apparsa all’interno dell’account ufficiale di Cristian, a questo proposito, la direbbe lunga sulle sue attuali condizioni.

Cristian Totti, i genitori divorziano e lui reagisce così: spunta la FOTO clamorosa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Lo trovate solo da Carrefour: “è l’unico di cui ti puoi fidare”. Il prezzo toglie il fiato!

Sta rimbalzando su tutti i giornali la notizia dell’imminente divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ma ciò che più sembra premere ai fan è conoscere la reazione dei figli della coppia a questo ennesimo caso mediatico. Se Chanel, allo stato attuale, non sembra essersi ancora espressa, diversamente ha agito il fratello maggiore Cristian.

Tramite le stories di Instagram, il primogenito di Totti e Ilary ha postato un’immagine che lo ritrae accanto ad una bellissima ragazza. Il modo in cui i due si stringono lascia presupporre che si tratti della sua fidanzata, anche se è impossibile averne la certezza.

Cristian, a quanto sembra, starebbe cercando di allontanare il pensiero dal caos mediatico che già si prospetta. Con ogni probabilità, il pomeriggio trascorso al mare accanto alla sua presunta fidanzata è stato l’escamotage per ritardare il momento in cui avrebbe dovuto affrontare una situazione ben più dolorosa, che lo attende entro le mura domestiche.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Chanel Totti, la reazione alla separazione ufficiale dei genitori Ilary e Francesco

In ogni caso, la fine dell’amore tra Ilary e Francesco rappresenta una notizia a dir poco traumatica per la stragrande maggioranza del popolo del web. Purtroppo, di fronte all’evidenza delle prove, prendere atto della situazione è l’unica strada possibile.