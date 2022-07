Rosalinda Cannavò, la più bella confessione arriva nelle stories: “ormai siamo una famiglia”. Fan in lacrime

Rosalinda Cannavò comunica ai followers una notizia inaspettata attraverso le stories: le parole dell’attrice tolgono letteralmente il fiato

Una routine a dir poco frenetica, quella di Rosalinda Cannavò e del suo inseparabile compagno Andrea Zenga. La coppia si sposta continuamente tra Milano, dove ormai risiede stabilmente da diverso tempo, e le Marche, terra d’origine dell’ex gieffino presso cui l’attrice, specialmente in estate, ama rilassarsi approfittando dello splendido litorale del Conero.

Attualmente, in realtà, Andrea e Rosalinda si sarebbero nuovamente spostati in direzione di Rimini, dove la cantante, come da lei stessa ammesso attraverso le Instagram stories, si sta godendo gli ultimi “giorni di vacanza“.

Proprio in virtù di ciò, i suoi fan dei social non si sarebbero minimamente aspettati le stories che, nella giornata di ieri, sono comparse all’interno dell’account ufficiale della Cannavò. La conduttrice, con il suo annuncio, non ha mancato di emozionare gli oltre 600mila utenti che la seguono.

Rosalinda Cannavò, la più bella confessione arriva nelle stories: “ormai siamo una famiglia”

Il rapporto che Rosalinda Cannavò è riuscita ad instaurare con i fan nell’ultimo anno e mezzo è un rapporto a dir poco speciale. L’attrice, che in questi giorni si trova in vacanza a Rimini con il fidanzato, non si separerebbe mai da quella che, come da lei stessa ammesso attraverso le stories, rappresenta ormai una vera e propria “famiglia“.

Il riferimento, ovviamente, è alle moltissime persone che la seguono con costanza e affetto, e che di fronte a questa manifestazione di riconoscenza da parte dell’ex gieffina non avranno mancato di emozionarsi. Rosalinda, nello specifico, ha voluto consigliare alcuni prodotti dell’azienda Fgm04, da lei sponsorizzata.

In particolare, la Cannavò ha condiviso con il pubblico la sua personale recensione dei bendaggi realizzati dal marchio. “Combattono ritenzione idrica e cellulite, sono facilissimi da usare e non occupano spazio” ha assicurato l’attrice, che anche in vacanza non si tira indietro dall’elargire ai followers i suoi preziosi suggerimenti.

Gli utenti, senza ombra di dubbio, saranno a dir poco lusingati dalle attenzioni riservate loro da Rosalinda. La fidanzata di Zenga, che deve moltissimo ai suoi fan, non manca di render loro omaggio ad ogni occasione possibile.