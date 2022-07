Estate in diretta, l’affaire Ilary-Totti-Noemi Bocchi torna protagonista del dibattito: gli ospiti del talk di Rai 1 hanno fatto delle osservazioni clamorose sulla coppia più chiacchierata del momento

Il talk condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini non poteva certamente esimersi dal trattare l’argomento che, più di ogni altro, sta facendo discutere il pubblico italiano. La separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, che ormai era nell’aria da diversi mesi, è stata ufficializzata solamente nella serata di lunedì.

La maggior parte delle trasmissioni e dei talk televisivi, in queste ultime ore, sta cercando di analizzare le motivazioni che potrebbero aver portato la coppia alla rottura definitiva.

A “Estate in diretta”, gli opinionisti hanno espresso la loro visione sull’argomento, non mancando di addurre prove a sostegno delle rispettive tesi. Un fatto, in particolare, sembrerebbe aver particolarmente scosso gli ospiti del talk della Capua e di Semprini.

Si tratta delle immagini rese pubbliche dal noto settimanale Chi, che ritraggono Francesco Totti in compagnia della sua presunta nuova fiamma. Gli ospiti di “Estate in diretta”, a tal proposito, sembravano non nutrire alcun dubbio sulla vera causa che avrebbe condotto Ilary e l’ex calciatore alla separazione.

Bomba su Ilary e Totti, lo hanno annunciato in diretta: “lui è a casa di Noemi Bocchi”. I dettagli sono clamorosi

Non tutti gli opinionisti di “Estate in diretta” si sono mostrati stupiti di fronte alla notizia che, all’opposto, ha invece sconvolto la stragrande maggioranza dei telespettatori italiani. A detta degli ospiti del talk, infatti, la separazione tra Ilary e Totti era l’unica strada da percorrere al fine di evitare gravi ripercussioni sull’armonia dell’intera famiglia.

“Molte coppie esposte rimangono insieme per i figli, loro hanno scelto di vivere“: questo il parere esternato da un giornalista presente in studio. Della medesima opinione sono parsi essere Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi, che hanno appoggiato in pieno la decisione presa dalla coppia.

I due, che incarnano uno dei rarissimi esempi di amore longevo e duraturo nell’ambito dello showbiz, hanno spiegato su richiesta della Capua che cosa si cela dietro al loro affiatamento. “Stiamo insieme perché non abbiamo motivo di rompere il rapporto” – ha assicurato Carmen, affrettandosi ad aggiungere – “se ad essere compromessa è l’armonia familiare, rimanere insieme è peggio“.

In merito a come stiano vivendo queste ore i diretti interessati, gli ospiti di “Estate in diretta” hanno tentennato ben poco. Come le immagini pubblicate dal settimanale Chi hanno abbondantemente dimostrato, l’ex calciatore si sarebbe già precipitato dalla presunta nuova fiamma Noemi Bocchi.

“Si è fatto portare a casa sua alle 20.00 e poi venire a prendere alle 2.00 di notte“: questa la testimonianza offerta dal giornalista in studio, secondo il quale la donna sarebbe l’effettiva causa della fine dell’amore con Ilary. Un’opinione che i restanti ospiti non hanno mancato di condividere.

Francesco, stando alla testimonianza del magazine di Alfonso Signorini, non ci avrebbe pensato due volte a correre dalla sua nuova fiamma. Sulla Blasi, d’altra parte, non si è riusciti a carpire nulla di più rispetto al comunicato in sé per sé.