Barbara D’Urso furiosa con Milly Carlucci: “hanno provato a sabotarci”. Caos attorno alla chiusura del programma

Barbara D’Urso, ricordate la querelle con Milly Carlucci? A farne le spese fu proprio il programma della regina di Canale Cinque: i dettagli

Il periodo corrente non è sicuramente dei più rosei per la famosissima Barbara D’Urso. La conduttrice ha infatti gradualmente perso la maggior parte dei suoi programmi, da “Live – Non è la D’Urso” a “Domenica Cinque”. Solo il format pomeridiano, stando alle fonti, parrebbe sopravvivere all’operazione di “pulizia” attuata dai vertici Mediaset.

Il trash, filone a cui le trasmissioni della D’Urso innegabilmente si ascrivono, non eserciterebbe più la stessa presa di un tempo. Eppure, qualche anno fa, la presentatrice partenopea aveva persino tentato di intraprendere strade diametralmente opposte rispetto alle solite, gettandosi in un programma sfondo danzante.

Stiamo parlando di “Baila”, il dancing talent che venne trasmesso dal 26 settembre al 17 ottobre 2011. Il format, che ebbe vita breve, fu infatti al centro di una polemica a dir poco furiosa che finì addirittura in Tribunale. La D’Urso, ferocemente attaccata da Milly Carlucci, non le aveva di certo mandate a dire alla collega.

Barbara D’Urso furiosa con Milly Carlucci: “hanno provato a sabotarci”. Caos attorno alla chiusura di “Baila”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Amazzone” Laura Torrisi esplosiva a cavallo del gonfiabile: a 42 anni le curve fanno ancora girare la testa – FOTO

Il video riemerso grazie alla piattaforma di TikTok risale ormai a ben 11 anni fa. Barbara D’Urso, che aveva da poco lanciato il nuovo programma “Baila”, si trovò costretta a giustificarsi con il pubblico durante i minuti iniziali della prima puntata, a seguito di una serie di accuse che le erano state mosse.

Milly Carlucci e i vertici della Rai, infatti, presentarono un esposto al Tribunale di Roma accusando la D’Urso di plagio. “Baila”, a detta della regina di Rai 1, era fin troppo somigliante alla trasmissione “Ballando con le Stelle”, che la Carlucci guida ininterrottamente dal 2005.

Alle accuse, ovviamente, la partenopea non aveva mancato di reagire con stizza. “Abbiamo deciso di andare in onda lo stesso, ma con un programma amputato” si era giustificata la D’Urso, attaccando indirettamente colei che, a suo dire, era la vera colpevole delle modifiche a cui “Baila” dovette andare incontro: la stessa Milly.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Giulia Stabile, futuro roseo per la ex vincitrice di “Amici”: presto in tv ma non come ballerina, fan in visibilio

La partenopea, che all’epoca della clip appariva fiduciosa e speranzosa nel verdetto del giudice, dovette arrendersi di lì a poche settimane. Milly Carlucci e la Rai la spuntarono contro di lei, motivo per il quale la D’Urso fu costretta, con suo grande rammarico, a chiudere anticipatamente il suo “Baila”.