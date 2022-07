Scontro tra auto e monopattino: morto ragazzo di 20 anni

Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essersi scontrato con un’auto mentre era a bordo del suo monopattino: la tragedia si è registrata a Rho, in provincia di Milano.

Non c’è stato nulla da fare per il giovane di 20 anni scontratosi con un’auto mentre si trovava a bordo del suo monopattino. Il ragazzo nonostante la disperata corsa in ospedale non ce l’ha fatta.

La tragedia si è consumata a Rho, in provincia di Milano, nella notte a cavallo tra martedì 12 e mercoledì 13 luglio. Purtroppo il cuore del giovane avrebbe smesso di battere poco dopo essere stato trasportato presso il San Carlo di Milano.

Ancora sconosciuta l’identità del giovane di 20 anni che questa notte ha perso la vita a Rho (Milano) dopo essere stato travolto da un’auto mentre si trovava a bordo del suo monopattino.

Il sinistro si sarebbe verificato sula Strada Statale 33 del Sempione verso mezzanotte. Stando a quanto riporta Fanpage i due mezzi si sarebbero scontrati all’altezza del McDonald’s: la vittima si sarebbe schiantata contro una vettura condotta da un coetaneo il quale è stato rinvenuto in stato di choc.

Non ancora chiara l’esatta dinamica dei fatti, né se il 20enne a bordo del mezzo elettrico indossasse o meno il casco. Di certo vi è che a causa dell’impatto avrebbe compiuto un volo di diversi metri. Immediatamente intervenuto il 118 con il personale sanitario che ha disposto il trasporto immediato presso l’Ospedale San Carlo di Milano in codice rosso. Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, una volta giunti al nosocomio il cuore del ragazzo ha smesso di battere ed i medici null’altro hanno potuto se non constatarne il decesso. Arresto cardiocircolatorio la causa della morte.

A condurre le indagini per accertare eventuali responsabilità la Polizia Stradale i cui agenti oltre ad aver raccolto la testimonianza del conducente dell’auto e di alcuni presenti, adesso sta eseguendo i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro.