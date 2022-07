Nella serata di ieri il corpo privo di vita di un uomo è stato rinvenuto nelle acque del Lago di Garda: a lanciare l’allarme la moglie non avendolo più visto.

Un uomo di 58 anni nella giornata di ieri – lunedì 11 luglio– sarebbe morto nelle acque del lago di Garda mentre stava facendo un bagno. A lanciare l’allarme sua moglie che intorno alle 17:30 non lo avrebbe più visto.

Immediato l’inizio delle ricerche, purtroppo, conclusesi nel peggiore dei modi. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno rinvenuto il corpo privo di vita del disperso intorno alle 20 non molto distante dalla spiaggia.

Torri del Benaco, uomo muore annegato durante un bagno nel Lago di Garda: inutili i soccorsi

Sarebbe entrato in acqua e non sarebbe più riemerso, questo quanto accaduto ad un uomo di 58 anni nella giornata di ieri, lunedì 11 luglio, al Lago di Garda nei pressi della spiaggia del Comune di Torri del Benaco.

La moglie, intorno alle 17:30, non vedendolo più avrebbe subito lanciato l’allarme. Immediata l’attivazione della macchina delle ricerche che ha visto coinvolti su acqua i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e due mezzi navali della Guardia Costiera i natanti GC A58 e RR L26, mentre su terra i Carabinieri e la Polizia Locale di Torri del Benaco i quali hanno anche cercato di acquisire notizie in merito all’uomo.

L’ultima volta, riportano i colleghi della redazione di Brescia Today, il 58enne sarebbe stato visto non distante da una boa vicino alla riva. Alle 20, purtroppo, il corpo privo di vita dell’uomo è stato rinvenuto proprio in quella zona su un fondale poco profondo.

Nessun tentativo di soccorso è stato operato, l’uomo era ormai morto per annegamento. Restano ancora sconosciute le cause, probabilmente il 58enne potrebbe essere stato colpito da un malore e non essere stato in grado di chiedere aiuto. Non è noto se l’autorità giudiziaria disporrà l’esame autoptico sulla salma o se si restituirà alla famiglia per lo svolgimento delle esequie.