Milly Carlucci, avete mai visto i figli Angelica e Patrick? La prima è la copia sputata della conduttrice: parola dei fan!

Non c’è cosa che Milly Carlucci ami al di sopra dei suoi figli. Angelica e Patrick, nati dalla relazione con il marito Angelo Donati, sono il bene più prezioso che la conduttrice di Rai 1 custodisce gelosamente nel suo cuore. Entrambi i suoi ragazzi, infatti, hanno scelto di realizzarsi lontani dalle scene televisive.

La maggiore, classe 1986, ha conseguito il diploma di laurea presso l’Università di Oxford; pochi anni dopo, suo fratello Patrick avrebbe seguito le sue orme scegliendo di formarsi anch’egli presso l’Università britannica di Regent.

Angelica, in particolare, sembra imitare in tutto e per tutto la mamma più famosa, che ormai da parecchi anni è la regina indiscussa di Rai 1. La figlia, che le somiglia moltissimo in quanto a determinazione e grinta, è anche la sua fotocopia da un punto di vista meramente fisico. Sbirciando il suo profilo Instagram, d’altra parte, non si può non notare l’incredibile somiglianza…

Angelica Donati “bellissima” come mamma Milly. La figlia della Carlucci è la sua fotocopia – FOTO

Dopo aver conseguito gli studi universitari ad Oxford, la primogenita di Milly Carlucci è tornata in Italia per dedicarsi all’attività di famiglia, la Donati SPA. Angelica, attualmente, ricopre infatti il ruolo di amministratore delegato presso l’azienda di proprietà paterna.

La figlia di Milly Carlucci, tuttavia, è anche molto altro. Come leggiamo all’interno della “bio” di Instagram, la Donati si presenta come la presidente di Ance Giovani, acronimo di Associazione Nazionale Costruttori Edili. Una vita a dir poco piena, quella di Angelica, che non manca di condividere la sua passione per il lavoro attraverso i social.

Coloro che ne seguono le pubblicazioni non hanno potuto far a meno di notare quanto la figlia della Carlucci le assomigli moltissimo; non solo da un punto di vista caratteriale, ma anche e soprattutto a livello fisico. La foto che vi abbiamo riportato è la prova di quanto – secondo i fan – Angelica sia la fotocopia della versione “giovane” di mamma Milly.

“Sei bellissima“, “Senza trucco ancora di più” assicurano i followers, ipnotizzati dalla figlia della conduttrice. Indubbiamente, se Angelica avesse scelto di seguire le orme materne, il suo successo avrebbe in breve tempo eguagliato quello della Carlucci.