Non trattiene l’emozione di fronte alla sua grande occasione Jasmine Carrisi: questa segna la svolta decisiva della sua carriera.

È finalmente giunto il momento di mettersi alla prova per l’artista canora Jasmine Carrisi. La figlia d’arte, particolarmente nota sui social network per via del suo stile inconfondibile, ha desiderato condividere in questi ultimi giorni, con i suoi oltre 100mila follower, una scelta chiave e che rappresenterebbe un’ulteriore rampa di lancio nel suo percorso nel mondo della musica.

Dopo aver esordito al talent show di “The Voice Senior“, debuttando sul piccolo schermo al fianco del padre, il cantautore di fama internazionale Al Bano e come lei nativo del piccolo paesino pugliese di Cellino San Marco, la cantante ventunenne aveva iniziato ad attirare gradualmente su di sé l’attenzione del pubblico.

Ora, a distanza di ben due annualità dalla sorpresa dedicata ai suoi ascoltatori, e dall’uscita di “Ego“, Jasmine si affaccia verso una nuova e significativa avventura. Sul fronte sentimentale, nel frattempo, si sa di Jasmine che è felicemente legata, da ben due anni, ad Alessandro Greco. Un suo storico compagno di scuola.

Jasmine Carrisi, per la figlia di Albano arriva la grande occasione: lo ha gridato al mondo intero

In seguito all’ultimo appuntamento con l’affermato show musicale, in auge dal 2003, tenutosi pochi giorni fa con successo nella città di Bari, è infine giusto il momento di trasferire la troupe e i suoi amati ospiti in quel di Trani. “Battiti Live“, guidato dalla conduttrice Elisabetta Gregoraci e dal collega Alan Palmieri, continua a riscuotere da anni importanti riscontri positivi. Sia da parte del pubblico pugliese quanto dal resto degli spettatori italiani recatisi sul posto per assistervi numerosi.

A tal proposito si colloca l’esibizione di domenica scorsa, 10 luglio, di Jasmine Carrisi. La giovane artista aveva annunciato su Instagram il suo entusiasmo per la futura partecipazione all’evento. “Sono suuuuper felice“, aveva ammesso Jasmine prima di esibirsi con uno dei suoi brani sull’estivo palco.

La cantante, classe 2001, avrebbe fatto indubbiamente centro. Questo il parere dei suoi fan che avrebbero assistito alla serata, trasmessa poi anche su Italia 1.

Jasmine ha infine reso orgogliosi i suoi genitori, presentandosi al fianco di moltissimi altri importanti artisti. Fra questi rientravano Achille Lauro, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Annalisa, Dolcenera, Emis Killa.