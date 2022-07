Ilary e Totti, la VERITA’ sulla separazione: LEI aveva previsto tutto

Ilary Blasi e Francesco Totti si separano e con il divorzio finisce un’era che ha fatto sognare milioni di italiani: tutti i dettagli

C’è chi stenta ancora a crederci e chi invece è pronto a mettersi l’anima in pace e sta facendo i conti con la notizia che da ieri è spopolata sul web: Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati ufficialmente.

A marzo Dagospia aveva lanciato una bomba al riguardo che i diretti interessati avevano smentito immediatamente, ma quando l’amore finisce non si può fare altro che prendere le distanze e guardare avanti.

Ilary Blasi e Francesco Totti: i dettagli del divorzio

Hanno fatto sognare milioni di italiani che con la loro storia hanno creduto che il vero amore potesse esistere, invece anche la coppia più popolare e genuina di sempre non ce l’ha fatta a superare gli ostacoli e lascia tutti senza parole e con l’amaro in bocca.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, ha detto Ilary Blasi all’Ansa ieri sera al posto del comunicato congiunto che tutti stavano aspettando.

Da parte di Francesco Totti, invece, un’altra dichiarazione: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”. Il Pupone preferisce non aggiungere altro, perché forse è lui la pietra dello scandalo? E’ probabile, ma è ancora presto per dirlo. Sappiamo soltanto che l’ex calciatore avrebbe iniziato una relazione con un’altra donna, la famosa Noemi Bocchi, presentata da Dagospia come l’amante del re di Roma.

Ma non è finita qui, sembra che anche Ilary Blasi abbia ceduto alle avance di qualcun altro. Nel mirino è finito l’attore Luca Marinelli. Il flirt però sarebbe stato smentito dai diretti interessati.

Insomma una serie di prevedibili eventi a cui nessuno dei due sembra aver saputo resistere. D’altronde l’ex letterina lo aveva dichiarato nel corso di un’intervista per “Le Belve”: “Il mio matrimonio non sopravvivrebbe a un tradimento”.