Gianni Sperti colpito e affossato dove fa più male, c’entra l’ex moglie Paola Barale: quello che ha detto di lui è imbarazzante

L’opinionista di “Uomini e Donne” si è sempre mostrato piuttosto restio a parlare del proprio passato. Nonostante non lo abbia mai ammesso chiaramente, è probabile che la fine dell’amore con Paola Barale abbia rappresentato un vero e proprio shock nella vita di Gianni Sperti.

Proprio per questo motivo, quando l’argomento viene rivangato, l’ex ballerino non manca di replicare con profonda stizza alle domande che gli vengono rivolte. Qualche anno fa, una scena del genere si era verificata all’interno del dating show che vede Gianni nel ruolo di opinionista.

L’ex dama Barbara De Santi, acerrima nemica di Sperti, aveva riportato alla luce delle dichiarazioni rilasciate proprio dall’ex moglie di Gianni. “Lo aveva detto tua moglie, lo hanno scritto sui social” si era giustificata Barbara, accortasi troppo tardi dell’effetto che quelle frasi ebbero sull’ex ballerino.

Gianni Sperti colpito e affossato dove fa più male: “lo ha detto la tua ex moglie”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Angelica Donati “bellissima” come mamma Milly. La figlia della Carlucci è la sua fotocopia: FOTO impressionante

Le dichiarazioni riportate a galla da Barbara De Santi ebbero sicuramente un impatto negativo su Gianni Sperti. Fu chiaro a tutti, all’epoca, che le frasi pronunciate dall’ex moglie non erano minimamente andate giù all’ex ballerino. Era stato proprio l’opinionista, durante la puntata di “Uomini e Donne”, a rivelarne l’esatto contenuto.

“La mia ex moglie disse che non avrebbe mai fatto un figlio, perché in quel periodo lavorava solo lei“: queste erano state le parole di Paola Barale, che l’ex marito si affrettò immediatamente a sconfessare. Sperti, infatti, chiarì di non essere mai stato un “mantenuto”, ma di aver semplicemente avuto un ritmo di guadagni differente dall’ex moglie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Jasmine Carrisi, per la figlia di Albano arriva la grande occasione: lo ha gridato al mondo intero

Quel che fu immediatamente lampante, agli occhi di Maria De Filippi e del pubblico, è che Gianni aveva sicuramente reagito con stizza di fronte alla questione sollevata dall’ex dama. L’argomento “Paola Barale”, evidentemente, era ancora un argomento tabù per il celebre opinionista.