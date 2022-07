Palazzo è in tilt a seguito di una notizia emozionante: la famiglia di Kate Middleton si allarga, reali in estasi. Cosa sta succedendo, grande cambiamento di vita per la moglie di William.

Gioia a non finire. Queste le emozioni vissute da Kate Middleton in questi giorni a seguito di una grande novità con cui la sua famiglia si è allargata: fiocco rosa per la moglie di William che vede così in atto un cambiamento di vita sbalorditivo.

40 anni, mamma di George, Louis e Charlotte, è conosciuta in tutto il mondo per il suo portamento impeccabile e i suoi look travolgenti: considerata un’icona di stile, i suoi outfit sono copiati in tutto il globo, catalizzando ogni volta i riflettori.

Questa volta la reale è finita nel mirino per un altro motivo che non ha nulla a che fare con la moda. La sua famiglia si allarga con una new entry e lei non poteva che esserne molto emozionata.

Kate Middleton: new entry in famiglia, cosa sta succedendo

Sono giornate intense per Kate Middleton. La moglie di William vede in corso un cambiamento di vita, a seguito di un toccante annuncio: la sua famiglia si allarga.

La novità arriva a seguito della notizia in merito a un emozionante annuncio con cui è stata comunicata la nascita della terza figlia di sua sorella Pippa. Quest’ultima – ricordata per l’abito aderente sfoggiato durante le nozze di William e Kate – ha dato alla luce a una bambina in queste settimane.

38 anni, sposata con l’ex pilota James Matthews, è già mamma di Arthur, 3 anni, e Grace, 1 anno. Si allarga così la famiglia Middleton, portando a tre il numero di nipoti di Kate. Aumenta anche la lista dei cugini di Charlotte, Louis e George.

Una grande novità che aveva già emozionato negli scorsi mesi, visto che Pippa era stata avvistata durante il Giubileo di Platino con tanto di pancione, radiosa come non mai.