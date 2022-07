Morto tredicenne folgorato da un lampione. Si è spento dopo 10 giorni

È deceduto il 13enne folgorato da un lampione, a breve i risultati dell’esame autoptico. Intanto è stata aperta una inchiesta per omicidio colposo.

Dopo 10 giorni di sofferenza si è spento il 13enne che a Montenero, in provincia di Campobasso, era rimasto folgorato da un lampione, giocando in un parco. Il tragico incidente è avvenuto lo scorso 28 giugno.

Dai racconti degli amici che erano presenti al momento della tragedia, emerge che il ragazzino si era appoggiato con una spalla al palo della luce, dal quale ha poi preso la scossa ed è caduto a terra senza sensi.

Muore dopo una lunga agonia il 13enne folgorato da un palo della luce. Aperta una inchiesta per capire la dinamica dei fatti. Intanto giovedì l’autopsia

La comitiva avrebbe subito chiamato i soccorsi: all’arrivo del 118, avrebbero tentato tentato di rianimarlo con il defibrillatore, ma senza successo, poi la vittima è stata trasportata al nosocomio di Termoli, nel reparto di rianimazione.

Era rimasto in stato vegetativo per giorni e nell’ultima fase le sue condizioni si erano molto aggravate, tanto da essere spostato d’urgenza all’ospedale di Foggia. Ieri, dopo una lunga agonia, è arrivata la notizia della morte celebrale del 13enne.

È stato quindi aperto un fascicolo di inchiesta e ovviamente l’area del parco in cui si trova il lampione è stata posta sotto sequestro; l’autopsia è prevista, invece, per il prossimo giovedì e sarà coordinata dal direttore dell’Istituto di Medicina Legale di Bari, il professore Francesco Introna, che già ha collaborato ad altri casi importanti come quello dell’omicidio di Stefano Cucchi.

Nel paese del giovane tutti gli eventi previsti in calendario sono stati rinviati come segno di rispetto e cordoglio nei confronti della famiglia. Le indagini per omicidio colposo continueranno nel prossimo periodo per capire quale sia la causa del fatale incidente, da una prima valutazione, però, il palo della luce non risulta avere problemi e non ci sarebbero segni di guasti o cattiva manutenzione.