“Amazzone” Laura Torrisi esplosiva a cavallo del gonfiabile: a 42 anni le curve fanno ancora girare la testa – FOTO

Laura Torrisi, a 42 anni le sue curve esplosive fanno ancora girare la testa: l’ex di Pieraccioni sfodera una bellezza a prova di likes!

L’estate, a giudicare dagli scatti pubblicati da Laura Torrisi, è iniziata da parecchio per l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni. L’attrice, che abbiamo visto recitare in celebri pellicole cinematografiche e altrettante fiction televisive, negli ultimi anni sembra essersi presa una pausa dal lavoro in tv.

Attualmente, infatti, la principale occupazione della Torrisi sembra essere quella di condividere tutta la propria sconvolgente bellezza con i followers dei social. A tal proposito, ormai da qualche settimana, gli scatti in costume hanno cominciato a farla da padroni all’interno della sua pagina Instagram ufficiale.

L’ultimo post, in particolare, è apparso solamente qualche giorno fa racimolando una quantità impressionante di likes. A quarantadue anni, l’ex compagna di Pieraccioni può vantare di curve a dir poco spettacolari. A cavallo del suo gonfiabile e in bikini, la Torrisi offre uno spettacolo mozzafiato.

Laura Torrisi esplosiva a cavallo del gonfiabile: a 42 anni le curve fanno ancora girare la testa – FOTO

