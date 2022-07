Giulia Stabile, futuro roseo per la ex vincitrice di “Amici”: presto in tv ma non come ballerina, fan in visibilio

Cosa sta combinando la ballerina e compagna di Sangiovanni? Lo ha rivelato ai microfoni de Il Fatto Quotidiano lasciando tutti di stucco.

Ha vinto la ventesima edizione del talent di Canale 5 e poco dopo è stata inserita anche nel cast di “Ti sì que vales” sempre accanto a Maria De Filippi.

Giulia Stabile è un fiume in piena sempre alla ricerca di una perfezione tecnica incredibile dal punto di vista lavorativo, che merita di essere ampliata vista la giovane età della ragazza.

Appena 18 anni per lei ma già un futuro roseo di fronte a sé che ha arricchito ancora di più grazie all’ultimo progetto personale a cui ha preso recentemente parte e che presto la porterà nuovamente in tv, ma non come ballerina.

Lo ha raccontato a Il Fatto Quotidiano, che ha appreso per primo questo suo nuovissimo progetto davvero emozionante.

Giulia Stabile debutta nel doppiaggio accanto a Marco Guadagno

Che avesse voglia di mettersi alla prova lo avevamo capito subito ma che volesse cimentarsi anche nel mondo del doppiaggio forse nessuno lo avrebbe mai azzardato. Eppure Giulia poco tempo fa è stata contattata per dare la sua voce nel nuovo film d’animazione con la regia del premio Oscar Chris Williams, disponibile su Netflix, intitolato ‘Il mostro dei mari’.

La pellicola tratta di creature terrificanti presenti nei mari e di cacciatori di mostri che cercano ad ogni costo di intrappolarle nelle loro reti.

“Voglio riempire il mio bagaglio personale e lavorativo il più possibile. Di base sono molto curiosa di tutto quello che mi circonda”, ha confessato.

“Prestare la mia voce ad un film animato è sempre stata una di quelle cose che avrei voluto fare”, spiega Giulia che si sente anche grata di aver potuto lavorare braccio a braccio con professionisti incredibili del cinema come Marco Guadagno, prezioso amico durante tutto il lavoro svolto.

Ma anche Diego Abatantuono, che presta la voce al Capitano Crow, e Claudio Santamaria, alias il cacciatore di mostri Jacob Holland. Non ci resta quindi che attendere la messa in onda del film su Neflix e sentirla dare la sua voce alla vedetta protagonista della pellicola.