Ilary Blasi vola in Tanzania con i figli dopo la separazione da Totti

Ilary Blasi prepara i bagagli e vola in Tanzania insieme ai figli e alla sorella. Il capitano non viaggia con loro

Un viaggio lontano, in un continente lontano allo scuro di tutto. Dopo la notizia lanciata solo ieri della separazione annunciata ed ufficiale tra Ilary Blasi e il Capitano dell’AS Roma Francesco Totti, la nota conduttrice torna a parlare di sè sui social. Si tratta di un post con le prime foto di un viaggio lontano dalla bufera mediatica che ha coinvolto la nota coppia e tutta la famiglia Totti.

Un aereo alle spalle e i figli con sè. I tre eredi Totti, Chanel, Cristian e Isabel sono con Ilary. Partiti in una terra lontana per sentire il meno possibile il rumore della vicenda mediatica legata alla separazione della coppia che tutti amavano. Un sogno che si interrompe così e la decisione di prendere bagagli e figli e andare via, lontano da tutti. La conduttrice come riporta Leggo è partita per la Tanzania e con lei i suoi tre figli.

Un viaggio verso Zanzibar ma a Roma il Pupone Totti si fa notare con Noemi Bocchi

La nota conduttrice Ilary Blasi si fa vedere nelle stories Instagram di fronte un aereo con una tuta comoda e dei calzini vistosi di colore verde. Poi di nuovo con i piedi appoggiati ad un finestrino di un aereo turistico.

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Ilary con la sorella e i suoi tre figli prende un aereo e vola verso la Tanzania. L’attenzione è ovviamente riservata a preservare l’attenzione mediatica nei confronti dei figli di 15, 16 e 7 anni. La coppia del cuore ha quindi infranto un sogno collettivo e si separa dopo quasi 20 anni dal matrimonio.

Nel frattempo, Francesco Totti rimane a Roma a cercare, forse, tra le altre cose, la sua possibile nuova amante. Il suo volto è ormai noto anche se nulla è ufficiale e si tratterebbe di una donna per cui il pupone avrebbe perso la testa.