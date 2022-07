Arriva il primo gesto di Chanel Totti dopo la separazione ufficiale dei genitori: la reazione della secondogenita della coppia è davvero clamorosa!

I riflettori dello spettacolo italiano sono puntati sulla coppia più chiacchierata del momento. Era stato anticipato dai giornali parecchi mesi fa, eppure la notizia, all’epoca, venne rapidamente smentita proprio dai diretti interessati. A distanza di tempo, i rumors diffusi dalle principali testate giornalistiche si sono rivelati più che fondati.

All’addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti appare tuttora impossibile rassegnarsi. Eppure, in tutta questa situazione, coloro che stanno accusando maggiormente il colpo sono senza dubbio Cristian, Chanel e Isabel, i tre figli dell’ex calciatore e della conduttrice.

Proprio nelle scorse ore, il magazine Funweek ha portato alla luce una verità a dir poco sconvolgente, riguardante la secondogenita della coppia. Chanel, come evidenziato dalla testata, avrebbe reagito alla separazione dei genitori con un gesto davvero clamoroso.

Chanel Totti, gesto clamoroso dopo la separazione dei genitori: sui social accade l’impensabile

In queste ore a dir poco particolari, che seguono l’annuncio ufficiale del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, le principali testate giornalistiche stanno cercando di comprendere quale possa essere stata la reazione dei figli alla notizia. In particolare, tutte le attenzioni sembrano puntate sulla secondogenita della coppia: la bellissima Chanel.

In effetti, come evidenziato dal magazine Funweek, nelle scorse ore sarebbe accaduto qualcosa di strano all’interno dei canali social di Chanel. Digitando il nome della 15enne su TikTok, nello specifico, non compare più l’account ufficiale attraverso cui, fino a pochi giorni fa, la figlia di Ilary e Totti pubblicava i suoi cliccatissimi video.

Solamente il secondo profilo della giovane, denominato “Chanel Totti 2”, sembrerebbe essere ancora attivo. Che la chiusura del precedente account abbia qualcosa a che fare con la separazione dei genitori? Forse, la secondogenita della Blasi sta semplicemente cercando di evitare la vera e propria ondata di domande che, nel giro dei prossimi giorni, non avrebbe mancato di travolgerla.

O forse (questa l’ipotesi più probabile) sono stati i suoi stessi genitori a suggerirle di chiudere almeno uno dei suoi due account. Un modo per Chanel non solo di “staccare la spina”, ma anche di allontanare le insinuazioni e i rumors sulla coppia più chiacchierata del momento, che la coinvolgono in maniera inevitabile.