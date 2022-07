Totti-Blasi: ecco chi è Noemi Bocchi, la nuova fiamma dell’ex calciatore

La notizia della separazione della coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti sta facendo il giro del web.

Dopo i due comunicati stampa e l’ufficializzazione della fine del loro matrimonio sono saltate all’occhio indiscrezioni interessanti che emergono da The Pipol. L’ottavo re di Roma avrebbe intrapreso già da un anno una relazione con un’altra donna e da alcuni mesi starebbero convivendo.

“Difficile da scrivere, ancor più da raccontare o crederci ma la storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi (coppia che noi tutti amiamo) è finita e non da oggi, ma da tempo. Chi scrive conosce (da giornalista e da fan) i fatti di una vicenda dove non ci sono nè vincitori, nè vinti. Chi scrive ha visto il Capitano con la sua nuova compagna, a passeggio per Roma, e adora Ilary per la sua innata simpatia. Il crollo della relazione tra i due è avvenuto quando Francesco ha perso il papà Enzo, lo Sceriffo; e ha cercato e trovato affetto in modo completamente casuale in una nuova figura Noemi, ragazza fotografata allo stadio e venuta allo scoperto quando Dagospia ha lanciato la notizia e le foto di lei. Francesco, vivrebbe in casa con Noemi da due mesi, ma questa è un’altra storia, una storia d’amore che ricomincia da zero senza aggiungere altri commenti” scrive il magazine.

Noemi Bocchi la nuova fiamma di Totti, non sarebbe così “nuova”

Noemi bocchi, la nuova fiamma dell’ex capitano, è nata nel 1988 ed è l’ex moglie di un dirigente sportivo, con cui ha avuto due bambini. È laureata in economia e la somiglianza con Ilary è impressionante.

Le voci non troppo di corridoio dello scorso febbraio che davano per concluso il matrimonio tra l’ex giocatore della Roma e la conduttrice Mediaset, allora, avrebbero avuto una base di verità, malgrado ciò Francesco aveva smentito il tutto tramite un video.

Ma dal sito di Repubblica.it emergono ulteriori dettagli “Totti ha una relazione da più di un anno. Non si è nascosto neanche dopo aver provato a negare la rottura con Ilary: con Noemi Bocchi, la ragazza bionda inquadrata più volte due file sopra a lui all’Olimpico, fa coppia fissa. Lei era a Tirana con l’ex capitano della Roma alla finale di Conference League, è partita con lui per Montecarlo, per l’Egitto poche settimane fa. Quando è scoppiato il caso a febbraio, Totti ha chiesto a Noemi di avere pazienza e di mantenere discrezione”.