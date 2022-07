“Un Posto al Sole”, l’attrice colpita dalla malattia: “Una settimana infernale”

Un Posto al Sole: Giorgia Gianetiempo, che nella fiction interpreta Rossella Graziani, è tornata sui social dopo un periodo di distanza

Non è un periodo affatto facile per la grande famiglia di Un Posto al Sole. Lo abbiamo capito quando, qualche giorno fa, Patrizio Rispo – Raffaele Giordano – ha pubblicato un simpatico video di lui che dorme sul set, solo per spiegare che stanno lavorando davvero molto per coprire i loro colleghi che in questo periodo sono stati colpiti dal covid e che per questo sono a casa.

L’attore non ha rivelato i nomi di chi ha contratto il covid del cast, però i più attenti in questo periodo hanno fatto caso ad una cosa: alcuni di loro, due in particolare, sono spariti dai social. Così, dopo un periodo di silenzio, ha parlato proprio lei: Giorgia Gianetiempo.

Un Posto al Sole: lo sfogo di Giorgia Gianetiempo

Giorgia, che nella soap interpreta Rossella, è tornata sui social dopo giorni in cui era sparita. “Ho contratto il covid, è stata una settimana infernale. Anche Luca ce l’ha – il suo fidanzato nonché collega di lavoro, che nella soap interpreta Niko -, lui però lo ha contratto prima di me“.

Nel video, Giorgia appare piuttosto provata dal virus, però sta facendo del suo meglio per rimettersi in sesto. Anche perché, sul set, c’è bisogno di più attori possibili, considerate che le riprese si sono quasi fermate per via di tutti questi tamponi positivi.

