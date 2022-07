Canone Rai, chi non deve pagarlo: come fare per richiedere l’esenzione

Onnipresente nella vita familiare, il Canone Rai non tocca determinati soggetti. In particolare una specifica fascia d’età è esonerata da questa tassa. Di quale si tratta.

Sgravati da un peso. Quando si raggiunge una specifica età si può dire addio dopo tanti anni al Canone Rai. Si tratta di un’imposta – spesso mal vista nel tempo – che esiste fin dagli albori della nascita della televisione.

Detta anche “Tassa televisiva”, ogni nucleo familiare dotato di un apparecchio televisivo (in grado di convertire in immagini e audio i segnali ricevuti dall’antenna) è obbligato a pagarla.

Presentata insieme alle bollette della luce, nell’ultimo anno è stato messo in atto un processo per scorporarla. Dal 2023, infatti, non sarà più presente insieme a questa e sembra che sarà il 730 la soluzione in merito alla modalità di pagamento. Questo cambiamento è in corso per via del fatto che questa tassa è stata considerata a livello europeo un onero improprio che non rispetta la libera concorrenza del mercato dell’energia elettrica. Tra le proposte sul banco, anche quella di rendere questa tassa regionale.

Malgrado i cambiamenti resta una costante: anche se genera malumori, è comunque onnipresente nella vita italiani, eccetto determinate categorie.

Canone Rai, chi non deve pagarlo: come fare

Se il Canone Rai è onnipresente nella vita degli italiani, una specifica categoria può farne a meno di pagarlo.

In particolare sono gli anziani – dai 75 anni in su – a liberarsi di questa tassa. Questi devono tuttavia non convivere con persone – che non siano il coniuge – con un un reddito sopra gli 8 mila l’anno.

Per usufruire di questa esenzione è necessario compilare un modulo – messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate – da spedire come raccomandata all’indirizzo dell’ente (Agenzia della entrate, Ufficio di Torino 1, Sportello Abbonamenti Tv, Casella Postale 22 – 10121 Torino).

Altra possibilità è inviare la richiesta – insieme alla copia del documento d’identità – all’indirizzo Pec: cp22.sat@postacertificata.rai.it.

Se si è over 75, non resta che compilare i documenti e seguire la prassi per dire addio al Canone. Intanto sono in corso i lavori per definire le nuove modalità del suo pagamento, in vigore dal prossimo anno.