TikTok, Donato De Caprio smette di pubblicare video: motivo assurdo, follower in rivolta

Il salumier social più amato non potrà più postare i suoi video di panini su TikTok, la decisione gli è stata imposta direttamente dall’alto. Capiamo il motivo.

Oggi per diventare “famosi” e popolari sui social basta davvero poco. Un telefonino appoggiato al bancone da lavoro, una buona connessine, un po’ di dialettica ed il gioco è fatto.

Lo aveva capito anche il salumiere napoletano Donato De Caprio le cui pubblicazioni erano diventate rapidamente virali su TikTok grazie ai suoi video sui panini preparati con tanto amore.

Il suo motto “Con mollica o senza?” gli aveva fatto ottenere presto oltre un milione di follower sul social amatissimo dai giovani di tutto il mondo. Ora però l’artigiano dovrà smettere di pubblicare video delle sue preparazioni allegate con tanto di spiegazione, il motivo non dipende da lui ma piuttosto dall’aziende per cui lavora. Vediamo di che si tratta.

Donato De Caprio molla tutto, arriva la decisione finale

Il suo modo di riprendersi era molto semplice: il cellulare veniva posizionato davanti al tagliere posto sul bancone della bottega di Monti Lattari e subito dopo Donato iniziava a realizzare dei meravigliosi panini gourmet che poi i clienti acquistavano durante le pause pranzo o cena.

Poche ore fa però è arrivato il messaggio social che nessuno si aspettava: “Come sempre ci ho messo la faccia e ce la metto anche ora per raccontarvi che la ditta Monti Lattari mi ha comunicato che non devo più fare video all’interno del negozio”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Enrico Brignano festeggia la gioia più grande insieme a Flora Canto: fan del web in delirio – FOTO

De Caprio spiega che essendo lui dipendente non può sottrarsi dal fare quello che loro ritengono più giusto. Termina solo il video chiedendo ai follower di “non cercarlo più per video e foto. Ci dobbiamo un po’ ridimensionare ora!”.

Ovviamente i fan non hanno gradito affatto lo stop imposto dall’azienda, soprattutto perché il salumiere in pochi mesi ha dato vita ad una visibilità immensa al marchio e quindi a loro avviso è sbagliato chiedergli di non fare più video così amati dal pubblico di tutta Italia e non solo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Bancomat, addio ai prelievi: ecco perché non sarà più possibile farli

Chissà se visti i continui lamenti da parte del mondo di TikTok la ditta ripenserà a quanto stabilito e farà dietro front vista la grande popolarità raggiunta da Donato, capace di unire di fronte al rito del panino milioni di persone di culture e generazioni così diverse.