Al Bano, tutta la verità sul dietro le quinte con Romina: ecco perchè si è innamorato

Al Bano e Romina Power è stata per anni la coppia più indissolubile tra i vip. Dopo anni, spunta la verità su come lei ha fatto colpo sul cantante.

L’artista di Cellino San Marco, meglio noto come Al Bano Carrisi è certamente uno dei personaggi più iconici e rappresentativi dello spettacolo.

Tutti ricorderanno con gli anni a venire la relazione con Romina Power, con la quale ha scritto pagine di storia sui più grandi palcoscenici. Insieme hanno coronato il sogno di convolare a nozze e allo stesso tempo messo al mondo 4 bellissimi figli.

La scomparsa di Ylenia Carrisi però ha compromesso un rapporto che agli occhi di tutti sembrava indissolubile ed ermetico. Punti di vista differenti di entrambi i genitori hanno accompagnato alla ‘porta’ fino a far scemare un amore destinato a perdurare fino alla fine dei loro giorni.

A distanza di anni, da quando Al Bano e Romina non vivono più sotto lo stesso tetto fa ancora un certo effetto rivivere le emozioni di come l’una ha fatto colpo sull’altro

Al Bano e Romina Power: quel retroscena dietro le quinte che valse il grande amore

La storia d’amore tra il cantante pugliese di Cellino San Marco e l’artista statunitense, Romina Power fa ancora gola a tanti.

Nonostante Al Bano e la madre di Yari, Romina Jr. e Ylenia non abitassero più sotto lo stesso tempo, non riescono a distaccarsi, quando arriva una chiamata importante in tv.

I due vip hanno sovvertito l’andamento del gossip, facendo parlare molto di se. I fan nel 2022 sono ancora delusi e dispiaciuti di come sono andate le cose tra gli ex marito e moglie.

A tal proposito fa ancora un certo effetto quasi mediatico, dopo tutto questo tempo conoscere i dettagli e i particolari che hanno fatto sbocciare il grande amore.

Durante le pause sul set, dove spesso Al Bano e Romina erano protagonisti nelle vesti di coppia, la cantante USA si comportava diversamente dalle altre.

Ciò che ha colpito dritto al cuore il Carrisi di turno è stata proprio la semplicità, l’amore per la lettura alla quale la Power si dedicava durante gli intervalli, dietro le quinte, preferendola ai ritocchi estetici nel farsi ancor più bella per il pubblico.

Insomma, il cantautore pugliese sembra essere rimasto affascinato, quasi folgorato da questo modo di fare dell’autrice più amata da tutti. E tu, conoscevi questa particolarità sulla coppia più discussa della storia dello spettacolo?