Chiara Ferragni non bada a spese: ecco quanto è costato l’hotel scelto per la vacanza detox in Grecia

La giovane imprenditrice digitale per la sua vacanza ellenica ha scelto un hotel incredibile da mille e una notte, facciamole i conti in tasca.

Ormai all’epoca di Internet, delle geolocalizzazioni e dei tag nulla è più lasciato al caso e ognuno sa i fatti di tutti alla velocità della luce. Compreso sapere quanto costano gli abiti indossati, il parrucchiere scelto per la messa in piega e, come nel caso dell’imprenditrice digitale italiana più famosa al mondo, anche il budget speso per il pernottamento in uno degli hotel più belli della Grecia.

Chiara Ferragni infatti vi è stata per qualche giorno a metà luglio, più precisamente a Hydra, piccolo porticciolo dove è vietata la circolazione dei mezzi e la vita scorre lenta e pacata, senza i ritmi frenetici a cui l’influencer è abituata da sempre.

Con lei diversi amici con cui ha condiviso l’hotel scelto per il soggiorno e che ha pubblicato in diversi scatti social diventati subito virali. Sapete quanto costa alloggiare lì una sola notte? Vediamolo subito.

Quanto costa soggiornare al Mandraki Beach? Facciamo i conti in tasca a Chiara

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mandraki Beach Resort (@mandrakibeachresort)

La struttura è il resort Mandraki Beach, una location a 5 stelle con vista sulla spiaggia. L’hotel dispone di suite da 23 a 50 mq, alcune anche con una piccola piscina interna, tutte di nuova ristrutturazione che riprende appieno lo stile greco dell’Isola.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Bancomat, addio ai prelievi: ecco perché non sarà più possibile farli

Ambienti minimali con pietre faccia vista, grandi finestroni con tendaggi leggeri, tappetti di lino, stole, penneggi sui letti e colori eterei come quelli del mare e la sabbia che si mostrano a perdita d’occhio appena fuori dalle finestre di cui ogni camere dispone in grande misura. Inoltre ciò che regna sovrano è il silenzio, aspetto che molti clienti del Mandraki ricercano quando si recano a Hydra.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Enrico Brignano festeggia la gioia più grande insieme a Flora Canto: fan del web in delirio – FOTO

Costo a notte? Appena 1000 euro per suite, anche se non sappiamo se Chiara e la sua comitiva abbiano pagato per cotanta accoglienza festosa oppure abbiano ripagato il favore con poche stories che hanno raccolto il favore di qualche milione di follower in giro per il mondo.