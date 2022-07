Il bacio inatteso di Romina Power risveglia la passione: per l’artista sarebbe giunto il tempo di mettersi nuovamente in gioco.

Le immagini di un bacio inatteso vedono oggi protagonista la stella della musica italiana Romina Power. La spensieratezza dell’artista, ritratta proprio in questi ultimi scatti, avrebbero lasciato ben sperare ciascuno dei suoi fan. Dopo essersi concessa un viaggio oltreoceano che avrebbe meravigliosamente risvegliato le sue origini, ora sarebbe finalmente giunto il momento adatto per l’artista di passare all’azione.

Di origini statunitensi, classe 1951, l’attrice e cantante ha accompagnato il suo ingresso in Italia, durante i primi anni ’60, al suo esordio cinematografico e musicale.

In coppia fissa con Al Bano – nella vita artistica quanto in quella sentimentale – i due rappresentano ancora adesso uno dei punti di riferimento della nostra penisola in tutto il mondo. Essendo amatissimi dal pubblico, sin dalle loro nozze nel ’70, quando si è propagata la notizia della loro separazione, nel ’99, per tutti è stato un duro colpo.

Ora però, a distanza di anni, per l’interprete di “Aria Pura” e “Felicità” i giochi sembrano essere nuovamente cambiati.

“Troppo a lungo?” Romina Power il bacio riaccende la passione: la FOTO tanto attesa

Romina si è diretta in America Latina per visitare una terra in cui ha trascorso un delicato periodo della sua fanciullezza. Dopo la scomparsa del padre, infatti, in tenera età l’artista avrebbe vissuto un momento della sua vita in Messico, dove si trova in queste ore.

Modernità e parentesi antiche si fondono adesso sotto gli occhi dei fan della cantante, che ha provveduto a documentare alcune delle sue tappe più emozionanti in quella terra colma di ricordi e nuove scoperte.

“Ha aspettato troppo a lungo?“, scherzano alcuni utenti a seguito di uno degli ultimi post condivisi dall’artista sul suo profilo Instagram. Post nei quali Romina è in procinto di dare un bacio appassionato a uno dei più iconici simboli della cultura della nazione bagnata dal Pacifico.

La nata sotto il segno della Bilancia, appassionata di yoga e meditazione, ha postato ben due scatti in cui si è lasciata ritrarre in compagnia di quello che lei stessa ha osato definire nella didascalia al post – seppur in maniera del tutto ironica – il suo “nuovo amico“.

Sono questi i luoghi comuni di un immaginario totalmente contaminato dalla spiritualità e di cui Romina ha sempre fatto da portavoce sin dalla sua gioventù. Per la dolcissima hippie, dunque, nessuna nuova fiamma, ma la passione per la vita non sembrerebbe essere mai stata così in primo piano da diverso tempo.