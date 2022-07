Laura Pausini si gode il momento con il migliore amico: non si era mai sentita meglio – FOTO

Laura Pausini si gode uno dei migliori momenti della sua vita in dolce compagnia di un amico speciale che ha riempito di felicità la giornata.

La cantautrice di Faenza, Laura Pausini ha condiviso con i suoi follower uno dei momenti più belli e invitanti della sua vita.

L’ex concorrente di Sanremo 1993, evento che ha regalato all’autrice la palma di vincitrice della Sezione “Novità” con il brano “La Solitudine” sta vivendo un periodo davvero spensierato.

La showgirl però non si è fermata al palcoscenico delle grandi occasioni e ha provveduto ad arricchire la bacheca di altri successi. Uno fra i tanti è la partecipazione nelle vesti di giudice a “The Voice Senior” in Spagna.

L’ultima volta per lei fu nel 2020 ma secondo le indiscrezioni che si rilevano dai giornali, il profilo di Laura starebbe per essere riconfermato al suo posto

Laura Pausini non poteva chiedere di meglio: il miglior momento di sempre? I dettagli

Pronta a scrivere una nuova pagina di storia, significativa e ricca di dettagli sorprendenti, Laura Pausini ha così spiazzato tutti gli utenti del web.

La cantautrice emiliano-romagnola, partner di Paolo Carta con il quale condivide lo stesso tetto, dal lontano 2005 ha rimescolato le carte della felicità.

L’ex sanremese non poteva chiedere di meglio dal suo destino, se non quello di trascorrere una giornata in dolcissima compagnia di uno dei migliori amici di sempre.

Laura ama alla follia godersi i paesaggi che la circondano nella più spensierata serenità. L’atmosfera diventa più suggestiva e ricca di emozioni durante il passeggio in compagnia del suo fido, un barboncino color bianco.

Tra una pedalata e l’altra c’è da sottolineare il buffo gesto del quattro zampe, che si sporge con la lingua all’in fuori, estremamente soddisfatto di ciò che gli fa vivere la sua adorata padrona.

Insomma non c’era miglior momento che Laura potesse vivere, prima di ricaricare le pile e iniziare una nuova e spumeggiante stagione fuori dai confini nazionali.