Micheal Schumacher, parla il suo grande amico: “L’ho visto e..” struggente

Micheal Schumacher, come sta e cosa fa adesso? Ci pensa il suo grande amico a rivelare alcuni dettagli inediti su di lui

Ne è passato di tempo da quando Michael Schumacher ha visto cambiare per sempre la sua vita. Era il 29 dicembre 2013 quando sciando sulle Alpi francesi ebbe un rovinoso incidente. Da quel maledetto giorno nessuno ha più visto il campione di Formula 1. Non è più apparso in pubblico e la famiglia mantiene il massimo riserbo su di lui, senza concedere aggiornamenti nemmeno sul suo stato di salute.

Le notizie che ad oggi si conoscono sono davvero risicate e arrivano dalle persone che possono fare visita al pilota tedesco. Si tratta della moglie Corinna e dei figli Mick e Gina Maria che dal giorno dell’incidente non hanno mai parlato apertamente dello stato di salute del loro caro, nonostante chi lo ha sempre amato chieda notizie.

Oltre a loro, vicino al sette volte campione del mondo c’è un’altra persona, il suo grande amico che in questi giorni ha rivelato delle dichiarazioni struggenti.

Micheal Schumacher, parla l’amico: ecco cosa fa adesso

Chi è il grande amico di Micheal Schumacher che va a fargli visita? Si tratta di colui che non lo ha mai abbandonato dal giorno dell’incidente e che ai tempi della Ferrari era il suo team principal: Jean Todt.

L’ex presidente della FIA è rimasto sempre accanto a Michael Schumacher e ora che vive in Spagna va a trovarlo due volte al mese. Lo aveva raccontato la moglie Corinna specificando solo che il marito non è come tutti lo ricordiamo, è diverso e non riesce a parlare.

Ad aggiungere altri dettagli sulla vita che conduce oggi l’ex pilota ci ha pensato proprio Jean Todt. Alla tv tedesca RTL in occasione del premio Premio di Stato della Renania settentrionale-Vestfalia che ha ritirato per conto di Schumacher insieme alla famiglia, ha raccontato cosa fa insieme al suo amico.

Ora l’ex numero uno della FIA ha più tempo ed insieme a Michael guarda le gare del Mondiale di Formula 1 al quale partecipa anche il figlio Mick da circa due anni. Jean Todt ha spiegato che vede spesso l’ex campione e per cui non gli manca affatto ma ha anche confessato che gli manca, invece, quello che facevano prima insieme.