Il Volo ha lasciato senza fiato con una novità incredibile. I fan sono in tilt, cosa sta per succedere: grande novità per l’amato trio lirico.

Timbri unici, talento innato per la musica, 13 anni di incredibile carriera. Nonostante la giovane età, non hanno neppure 30 anni, i componenti del gruppo lirico Il Volo hanno raggiunto mete sbalorditive. Costruito un percorso pazzesco, sono diventanti famosi in tutto il globo.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, cantanti lirici, si sono conosciuti nell’ambito della loro partecipazione a “Ti lascio una canzone” nel 2009: grazie a un’intuizione del Roberto Cenci si sono uniti, dando vita al gruppo, destinato a scrive la storia della musica italiana.

Da quel momento hanno scalato le classifiche di tutto il mondo, vincendo nel 2015 il Festival di Sanremo. Seguitissimi anche sui social, in particolare su Instagram, negli ultimi mesi hanno lasciato il segno con la loro partecipazione a L’Eurovision Song in qualità di ospiti per poi nelle ultime settimane dare il via al loro nuovo tour.

Tra tappe per l’Europa – di recente sono stati a Sofia, capitale della Bulgaria- e l’America, non mancano appuntamenti per l’Italia. Proprio in merito alle loro esibizioni nel Bel Paese, arriva una novità spettacolare che ha gettato i fan nella gioia totale.

Il Volo, novità clamorosa: fan nel delirio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)

Dopo la doppia esibizione a Sofia, Il Volo è tornato in Italia preparandosi a una tappa del loro tour proprio nel Bel Paese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Monete da 500 Lire, se ne avete conservata qualcuna potete iniziare a festeggiare!

Parte il conto alla rovescia per un appuntamento molto atteso della loro tournee: i fan sono in estati per l’imminente emozionante concerto. Si tratta del live di giovedì prossimo, 21 luglio, che vede il trio in concerto a Palmanova, in Friuli-Venezia Giulia.

In merito all’atteso momento emerge come la serata sarà un tributo al grande Morricone nonché ai tredici anni di carriera del gruppo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Fiume Po, la siccità è la più grave degli ultimi 70 anni: autobotti e razionamento acqua

Come nelle ultime esibizioni, il live sarà molto corposo, tanto che in scaletta sono previsti ben 28 brani: i fan non stanno più nella pelle.